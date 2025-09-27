Navijači u šoku! Tko će pobogu to platiti? Barcelona prodaje posebne dresove za ludu svotu

Barcelona je čini se odlučila debelo naplatiti činjenicu da Lamine Yamal nije osvojio Zlatnu loptu.

U čast Ballon d'Or, Barcelona je smislila nešto posebno. U čast Laminea Yamala (18) i Aitane Bonmatí (27), klub je dao izraditi posebne dresove i sada ih prodaje za visoku svotu u svojoj online trgovini. Luda svota: 300 eura!

Prošlog ponedjeljka, Yamal je osvojio KOPA Trophy za najboljeg mladog igrača sezone na prestižnoj dodjeli nagrada u Parizu, završivši i ukupno drugi. Vezna igračica Bonmatí osvojila je žensku Ballon d'Or treću godinu zaredom.

U znak zahvalnosti, Barça je dala proizvesti dresove ograničenog izdanja.

Foto: Screenshot/Fc Barcelona

Opis dresova je, međutim, oskudan. Na web stranici stoji: "Ovaj dres ograničenog izdanja je posebno izdanje domaćeg dresa s posebnim detaljima na poleđini." Međutim, to se odnosi samo na broj na poleđini. Yamalin dres s brojem 10 opisan je kao "ukrašen zlatnim detaljima". Jedina razlika u odnosu na Bonmatí je ta što njezin broj 14 ima "teksturu Zlatne lopte".

"Pravi kolekcionarski predmet za navijače koji žele proslaviti povijesni trenutak za klub i svjetski nogomet", napisali su iz katalonskog kluba. No, je li 300 eura razumna cijena za dres?

Mišljenja na internetu su podijeljena, ali mnogi ljubitelji nogometa ne mogu shvatiti cijenu. "Cijene dresova su potpuno pretjerane. To je samo komad tkanine, zašto košta 300 eura?" stoji u jednom komentaru na društvenim mrežama.

