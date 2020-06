Ronaldo je dao obećanje navijačima Real Madrida jednom prilikom da će se vratiti na Santiago Bernabeu, ali nekako je cijela ta priča stala na tome

Puno je kritika dobio Cristiano Ronaldo nakon finala kupa Italije. Njegov Juventus nije izgledao baš najbolje protiv Napolija koji im je na kraju i uzeo titulu nakon izvođenja jedanaesteraca.

Nije izgledao baš najbolje ni Ronaldo, i to nakon što se proširila vijest da Chelsea želi za njega dati velikih 120 milijuna eura. No postoji i druga strana priče koju je otkrio Ronaldov kolega iz reprezentacije Nani. On tvrdi da bi Cristiano mogao završiti u Americi.

U Juventusu još dvije godine

“Ronaldo mi je rekao da će vjerojatno završiti u Americi. Nije to sto posto sigurno, ali je vrlo vjerojatno“, rekao je Nani u intervjuu za ESPN.

Klub s kojim je najčešće dovođen u vezu ovih dana je Inter Miami, klub koji je praktički stvorio David Backham i koji je spreman debitirati u MLS-u.

Trenutno je jedan od najboljih strijelaca svih vremena ugovorom vezan za Juventus do ljeta 2022. godine i teško je vjerovati da će napustiti Torino prije isteka tog ugovora.

Ronaldo je, doduše, dao obećanje navijačima Real Madrida jednom prilikom da će se vratiti na Santiago Bernabeu, ali nekako je cijela ta priča stala na tome.