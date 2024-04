Manchester City u zaostaloj utakmici 29. kola Premier lige slavio je kod Brightona s 4-0. Svih 90 minuta za Građane odradili su Gvardiol i Kovačić,Joško je odigrao standardno dobro, a nakon susreta Mateo je dobio velike pohvale navijača i egleskih medija.

Građani su protiv Brightona poveli u 17. minuti kada je fantastično glavom zabio Kevin De Bruyne. Nakon toga na scenu je stupio Phil Foden koji je pogađao mrežu domaćina u 26. i 34. minuti za 3-0 na poluvremenu. U 64. minuti za konačnih 4-0 je pogodio Julian Alvarez.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

City je drugi sa 76 bodova, bodom, ali i utakmicom manje od vodećeg Arsenala.

Trener Građana Pep Guardiola nakon susreta istaknuo je važnost ove pobjede.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Znali smo da porazom ili remijem gubimo šansu u borbi za naslov. Pritisak je tu, naravno. Još pet utakmica. Idemo na sljedeću, to je sve što mogu reći. Ono što se dogodilo Liverpoolu može se dogoditi i nama. I Arsenalu. Ljudi nisu očekivali poraz Liverpoola od Crystal Palacea ili Evertona, ali to se dogodilo. To je nogomet. Everton se bori za prvoligaški status. Kao i Nottingham Forest protiv kojeg mi igramo. Moramo biti ponizni i poštivati suparnika. U protivnom nećemo uspjeti", poručio je trener Machestar Ciyja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa