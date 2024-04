Manchester City u zaostaloj utakmici 29. kola Premier lige slavio je kod Brightona s 4-0. Svih 90 minuta za Građane odradili su Gvardiol i Kovačić, a nakon susreta Mateo je dobio velike pohvale egleskih medija.

"Ima više samopouzdanja, sve je zapaženiji u utakmicama i izgleda da mu je jako ugodno u veznom redu Manchester Cityja", piše o Kovačiću Goal, a Daily Mail ističe:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Njegova igra često prođe nezapaženo, ali to je možda zato jer on svoju ulogu odrađuje s jednostavnošću i lakoćom. On je majstor, ključan je veznjak za obrazac Cityjeve igre."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dobro je razbio linije i postavio De Bruynea i Fodena na put u fizičkoj borbi na sredini terena", piše Manchester evening news.

"Impresivno je išao prema naprijed iz sredine terena i donio dinamiku u veznom redu", opis je Kovačićeve igre na portalu 90min.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brighton bez izgleda

Građani su protiv Brightona poveli u 17. minuti kada je fantastično glavom zabio Kevin De Bruyne. Nakon toga na scenu je stupio Phil Foden koji je pogađao mrežu domaćina u 26. i 34. minuti za 3-0 na poluvremenu.

U 64. minuti za konačnih 4-0 je pogodio Julian Alvarez.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

City je drugi sa 76 bodova, bodom, ali i utakmicom manje od vodećeg Arsenala, dok je Brighton 11. s 44 boda.