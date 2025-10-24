PROVOCIRALI GOSTE /

Foto: Denis Kapetanovic/pixsell

Navijači Mainza napravili su odličnu atmosferu, ali i razvili transparent koji se vjerojatno neće svidjeti većini navijača Zrinjskog

24.10.2025.
14:33
Sportski.net
Denis Kapetanovic/pixsell
Nogometaši HŠK Zrinjskog pružili su odličan otpor u 2. kolu Konferencijske lige, ali su protiv njemačkog Mainza na MEWA Areni doživjeli minimalan poraz od 1-0, iako su veći dio utakmice igrali s igračem manje.

Navijači Mainza napravili su odličnu atmosferu, ali i razvili transparent koji se vjerojatno neće svidjeti većini navijača Zrinjskog. Na transparentu je pisalo: "Smash ustaša - Živjeli partizani". 

 

 

Sve o Konferencijskoj ligi čitajte na portalu Net.hr.

Za Mostarce je ovo bilo vrlo teško gostovanje. Jedan navijač nažalost je preminuo uoči utakmice. Tijelo mladića S.D. pronađeno u stanu u Mainzu, a prema prvim informacijama radi se o navijaču iz Rame koji je došao u Njemačku navijati za Zrinjski na tom gostovanju u Konferencijskoj ligi.

Također, njemački mediji pišu kako je tijekom noći s četvrtka na petak, oko 150 navijača Zrinjskog Mostara napadnuto na željezničkoj stanici u frankfurtskoj četvrti Niederrad. Prema saveznoj policiji u petak ujutro, incident se dogodio između 1 i 2 sata ujutro, a napadači su navodno navijači Eintrachta iz Frankfurta.

Zrinjski MostarMainz 05Konferencijska Liga
PROVOCIRALI GOSTE /
Navijači Mainza protiv Zrinjskog razvili transparent o ustašama i partizanima