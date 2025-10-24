ANALITIKA KAŽE /

Pogled na projekcije: Ovakve su sada Dinamove šanse za prolaz u nokaut fazu Europske lige

Foto: Christian Ornberg/pixsell

Iako je Dinamo sada četvrti, slijedi mu težak raspored

24.10.2025.
12:19
Sportski.net
Christian Ornberg/pixsell
U susretu 3. kola Europske lige nogometaši Dinama su na gostovanju u Švedskoj odigrali 1-1 protiv Malmöa izjednačivši u petoj minuti nadoknade.

Dinamo je tim bodom došao do sedam na svome kontu nakon tri utakmice i nalazi se na četvrtom mjestu jedinstvene ljestvice. To znači da je Dinamo pet kola prije kraja ligaške faze napravio veliki korak k plasmanu u nokaut fazu. Analitička stranica Football meets data dala je i nakon ovoga kola projekcije ligaške faze.

 

 

Dinamo dobro kotira u smislu plasmana u top 24. Šanse su im sada na visokih 91 posto. Ipak, vrlo su mali izgledi Dinama da će izboriti top osam i plasirati se izravno u osminu finala bez dodatne playoff runde. Za to, analitika, Dinamu daje šanse od 16 posto. 

Iako je Dinamo sada četvrti, slijedi mu težak raspored. Dinamo će na svom terenu dočekati Celtu iz Viga, pa zatim gostuje kod Lillea, dočekuje Betis i FCSB te gostuje kod Midtjyllanda u Danskoj. 

