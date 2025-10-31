Navijači Juventusa su bijesni na trenera koji je naslijedio Igora Tudora

Talijanski nogometni stručnjak Luciano Spalletti (66) novi je trener Juventusa.

Spalleti dolazi u Juve nakon što je hrvatski stručnjak Igor Tudor dobio otkaz početkom tjedna. Potpisao je ugovor do 30. lipnja 2026. godine, s mogućnošću produženja ako se "Bianconeri" kvalificiraju za Ligu prvaka sljedeće sezone.

Prema pisanju talijanskih medija Spalletti će zaraditi oko tri milijuna eura.

Spalletti je nedavno bio glavni izbornik talijanske reprezentacije, ali je smijenjen početkom ljeta nakon poraza od Norveške (0-3) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Tijekom karijere vodio je i Napoli, Inter, Romu, Zenit, Udinese, Anconu..

S Napolijem je Spaletti 2023. osvojio naslov prvaka Italije, nakon čega je na ruku istetovirao grb napuljskog kluba. To se ne sviđa naviječima Juvea, koji očekuju da njihov trener ukloni tu tetovažu.

It’d be hilarious if Spalletti coaches Juventus with a Napoli tattoo pic.twitter.com/ZGbxXbOAWB — Italian Football TV (@IFTVofficial) October 27, 2025

Spaletti će Juve prvi put voditi u utakmici protiv Cremonesea 1. studenog.

