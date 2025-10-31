Nenad Bjelica pred novim je trenerskim angažmanom, vrlo je blizu preuzimanja poljskog velikana Legije iz Varšave. Germanijak je objavio da je Bjelica prvi favorit za taj posao.

Legija je bez trenera otkako je Rumunj Edward Iordănescu dobio otkaz poslije remija s Clujem (0:0).

Edward Iordănescu przestał pełnić obowiązki trenera pierwszego zespołu Legii Warszawa.



Klub dziękuje szkoleniowcowi za współpracę i życzy mu powodzenia w dalszej karierze trenerskiej.



Do czasu przedstawienia nowego szkoleniowca obowiązki pierwszego trenera będzie pełnił… pic.twitter.com/yQVKq0V9Fi — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) October 31, 2025

Momčad Legije će sada privremeno voditi Iñaki Astiz, bivši nogometaš i dugogodišnji pomoćni trener Legije, a čelnici kluba planiraju na tu poziciju dovesti Bjelicu kako dugoročno rješenje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bjelica ima jako dobru reputaciju u Poljskoj, gdje je odličan posao radio s Lechom iz Poznana.

Posljednji trenerski angažman Nenad Bjelica imao je u zagrebačkom Dinamu, s kojime se razišao početkom ove godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Na suđenju otkriveno: Zdravko Mamić volio je keš, a svaka isplata bilježila se u rokovnik