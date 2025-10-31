Dinamu, s kojime se razišao početkom ove godine" /> Dinamu, s kojime se razišao početkom ove godine" /> Dinamu, s kojime se razišao početkom ove godine" />
Nenad Bjelica prvi favorit za novog trenera poznatog kluba

Foto: Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia

Posljednji trenerski angažman Nenad Bjelica imao je u zagrebačkom Dinamu, s kojime se razišao početkom ove godine

31.10.2025.
13:26
Maj Gašparac
Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia
Nenad Bjelica pred novim je trenerskim angažmanom, vrlo je blizu preuzimanja poljskog velikana Legije iz Varšave. Germanijak je objavio da je Bjelica prvi favorit za taj posao.

Legija je bez trenera otkako je Rumunj Edward Iordănescu dobio otkaz poslije remija s Clujem (0:0).

Momčad Legije će sada privremeno voditi Iñaki Astiz, bivši nogometaš i dugogodišnji pomoćni trener Legije, a čelnici kluba planiraju na tu poziciju dovesti Bjelicu kako dugoročno rješenje.

Bjelica ima jako dobru reputaciju u Poljskoj, gdje je odličan posao radio s Lechom iz Poznana.

Posljednji trenerski angažman Nenad Bjelica imao je u zagrebačkom Dinamu, s kojime se razišao početkom ove godine.

