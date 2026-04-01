delirij na ulicama /

Scene iz Zenice šire se svijetom: Navijači slave senzacionalnu pobjedu nad Italijom

Slavlja su trajala do ranih jutarnjih sati, a ulice Zenice i Sarajeva bile su prepune navijača

1.4.2026.
20:42
Sportski.net
Armin Durgut/PIXSELL
Gorjele su baklje, vijorile se zastave, a navijači pjevali u sav glas, Zenica je sinoć svjedočila nezaboravnoj noći za Bosnu i Hercegovinu. Reprezentacija naše zemlje, nakon 12 godina, izborila je svoj drugi plasman na Svjetsko prvenstvo, ostavljajući Italiju u nevjerici. Slavljenički prizori obišli su cijeli svijet, a atmosfera na ulicama bila je nesvakidašnja.

Besana noć u BiH nije obeshrabrila nikoga. Navijači su isticali koliko su ponosni na svoje igrače.

Edin Orud, navijač:

"Ne znam što se ovdje dogodilo. Stvarno svaka čast momcima, ostavili su srce na terenu, svaka im čast."

Adis Brljak, navijač:

"Bosna gori, ostali smo bez teksta, zaista! Slavimo pet dana!"

Nakon remija u regularnom dijelu i dramatičnog raspucavanja jedanaesteraca, Bosna i Hercegovina ostvarila je povijesni uspjeh. Slavlja su trajala do ranih jutarnjih sati, a ulice Zenice i Sarajeva bile su prepune navijača.

Izbornik reprezentacije, Sergej Barbarez, tek je kasno noću uspio doći do mikrofona.

Sergej Barbarez, izbornik:

"Hvala vam na ovome večeras, hvala što ste nas podržavali..."

Slavlje su došli podržati i sportski susjedi – među njima i Novak Đoković, dok je kapetan Edin Džeko, unatoč zavojima na ruci, bio među igračima koji su pjesmom dočekali ranjenu, ali ponosnu noć.

S druge strane Jadrana, situacija je bila posve drugačija. Italija, nogometna velesila s dvostruko više naslova prvaka svijeta, nije se uspjela plasirati na Svjetsko prvenstvo, propuštajući treći Mundijal zaredom.

Gennaro Gattuso, izbornik Italije:

"Stvarno se osjećam užasno zbog ovoga danas. Dao bih sve što mogu – godine života, novac, bilo što – samo da smo danas mogli doći do plasmana. Previše je gorčine. Ovo zaista jako boli."

Talijanski poraz, osim što je bio sportski, postao je i internet fenomen – memovi su se odmah počeli dijeliti društvenim mrežama, dodatno naglašavajući tragičnu večer Azzurra.

I dok Italija tuguje, Bosna i Hercegovina slavi. Kadrovi ove povijesne noći ostat će trajno u pamćenju, podsjećajući kako nogomet piše čudesne priče. Sada cijela zemlja već gleda prema Svjetskom prvenstvu u Torontu, spremna za nove izazove.

Bosna I HercegovinaItalijaSp 2026.
