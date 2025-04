Sramotni incident u mančesterskom derbiju: Navijač Uniteda ošamario zvijezdu Cityja

Mančesterski derbi u nedjelju između Manchester Uniteda i Manchester Cityja razočarao je rezultatski (0-0), ali je zato ostavio brojne repove zbog navijačkih incidenata. Tijekom utakmice na Old Traffordu mogli su se čuti sramotna skandiranja domaćih navijača koji su vrijeđali majku Cityjevog nogometaša Phila Fodena. No nije samo Foden bio na 'tapeti', još jedan Cityjev igrač bio je žrtva skandaloznog ponašanja navijača Uniteda.

Sve je zgrozilo skandiranje navijača Uniteda koji su Claire Rownalds, 44-godišnju majku Fodena, nazivali ku**om, no to nije kraj skandalima s Old Trafforda. Daily Mail donosi još dodatnih detalja s mančesterskog derbija, a navodno je 20-godišnji navijač Uniteda nakon utakmice ošamario Jacka Grealisha.

Zbog šamara mu prijeti zatvor

Veznjak Cityja ušao je u igru u 74. minuti umjesto Gundogana, a rezultat se nije promijenio. Nakon utakmice, Grealish se uputio u tunel, a onda ga je jedan navijač s tribine kraj tunela, Stretford Enda, pozvao da dođe k njemu. Tada se dogodio incident koji je završio na sudu. Navijač koji je ošamario Grealisha priveden je i optužen za napad te ga čeka suđenje u srpnju. Grealish nije bio ozbiljno ozlijeđen, incident se vodi kao fizički napad, a engleski veznjak vjerojatno je više u šoku da se takvo što dogodilo.

"Alfie Holt (20), s adrese Haven Drive, Droylsden, optužen je za napad. Pojavit će se pred Magistratskim sudom u Manchesteru. Optužba se odnosi na incident koji se jučer dogodio na stadionu Old Trafford", otkrio je glasnogovornik mančesterske policije, a prenosi britanski medij.

