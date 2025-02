Ovakav 'vaterpolo' na Maksimiru već se ponavljao: Hrvatski nogomet mora riješiti jednu stvar

U srijedu smo svjedočili utakmici Hrvatskog kupa između Dinama i Osijeka pod katastrofalnim uvjetima. Maksimir je bio natopljen terenom, igrači su se mučili cijeli susret, a navijači su umjesto kvalitetnog derbija dobili utakmicu vaterpola za siromašne.

Naravno katastrofa na maksimirskom travnjaku može se prišiti vremenskim uvjetima u Zagrebu, no kiša je već dugogodišnji problem hrvatskih travnjaka koji se ne bi trebao događati.

Mislili smo da gore ne može nakon utakmice Dinama s Monacom u listopadu prošle godine. Francuzi nisu očekivali takve lokve na Maksimiru, Dinamo je to iskoristio (donekle, jer je na kraju nažalost prosuo bodove), a u četvrtfinalu Kupa bolje su se snašli Osječani. Kiša je lijevala cijeli dan, no Zagreb je navikao i na gore potope. Maksimirski travnjaci upijali su i jače kiše u prošlosti, no već dva puta ove sezone izgledali su kao susjedni bazen u Sveticama. Ove je sezone Dinamo nabavio novi travnjak, no pravo je pitanje zašto mu se događaju takve stvari.

I dok se sve više priča o novim stadionima, prva boljka hrvatskog nogometa koja se mora riješiti svakako su nogometni tereni. Osijek za sada najbolje stoji sa svojim modernim hibridnim terenom. Rijeka je također imala problema s 'poplavama', sjetimo se samo jadranskog derbija na Rujevici 2020. gdje su igračima nedostajale samo plivaće kapice, ali je uspijela to donekle riješiti.

Teren u Gorici na najgorem je glasu, a i on je pretrpio brojne potope. Kiša je stvarala probleme u prošlosti i u Koprivnici i u Puli, a ni Poljud nije ostao pošteđen. Hajduk je imao velikih problema s terenom, a najbolje je to oslikala utakmica kvalifikacija Hrvatske protiv Rusije gdje je travnjak grcao vodom.

Stoga, tereni moraju biti u glavnom fokusu jer se takva sramota kao u srijedu ne smije ponavljati. Derbi je bio negledljiv, lopta je stalno zapinjala, preskakala se igra, a igrači su svakim svojim korakom i trkom riskirali ozljede. Naravno nekad se ne može utjecati na vremenske prilike, no potrebno je da takve utakmice budu rijetkost u hrvatskome nogometu, a ne stvar koja se sve češće događa.

