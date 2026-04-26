Naslov se vratio u Zagreb! Dinamo je novi prvak Hrvatske

Dinamo je novi prvak Hrvatske, 26. put u povijesti kluba, i to prije odigranog susreta s Varaždinom. Remi Rijeke i Hajduka (0:0) matematički je potvrdio titulu, Splićani su ostali na -12 i više ih ne mogu stići zbog lošijeg međusobnog omjera.

Plavi sezonu mogu zaokružiti dvostrukom krunom, jer ih 13. svibnja čeka finale Kupa protiv Rijeke, dok će 23. svibnja na Maksimiru protiv Lokomotive službeno podići trofej.

Ovo je i njihova najdominantnija ligaška sezona u posljednjih nekoliko godina, nakon razdoblja u kojem je HNL bio znatno neizvjesniji, a titule su se često odlučivale u završnim kolima. Ovoga puta Dinamo je ponovno vratio prepoznatljivu superiornost i ranom potvrdom naslova zaključio prvenstvo u svom stilu.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo može u nedjelju postati prvak: Evo kako