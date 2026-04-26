FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLAVLJE I PRIJE UTAKMICE /

Naslov se vratio u Zagreb! Dinamo je novi prvak Hrvatske

×
Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ovo je i najdominantnija ligaška sezona u posljednjih nekoliko godina

26.4.2026.
17:59
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Dinamo je novi prvak Hrvatske, 26. put u povijesti kluba, i to prije odigranog susreta s Varaždinom. Remi Rijeke i Hajduka (0:0) matematički je potvrdio titulu, Splićani su ostali na -12 i više ih ne mogu stići zbog lošijeg međusobnog omjera.

Plavi sezonu mogu zaokružiti dvostrukom krunom, jer ih 13. svibnja čeka finale Kupa protiv Rijeke, dok će 23. svibnja na Maksimiru protiv Lokomotive službeno podići trofej.

Ovo je i njihova najdominantnija ligaška sezona u posljednjih nekoliko godina, nakon razdoblja u kojem je HNL bio znatno neizvjesniji, a titule su se često odlučivale u završnim kolima. Ovoga puta Dinamo je ponovno vratio prepoznatljivu superiornost i ranom potvrdom naslova zaključio prvenstvo u svom stilu.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike