FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SERIE A /

Napoli se približio Milanu u ludoj utakmici: Tri isključenja i pogodak bivšeg igrača Dinama

Napoli se približio Milanu u ludoj utakmici: Tri isključenja i pogodak bivšeg igrača Dinama
×
Foto: Antonio Balasco/ipa Sport/ipa-agency.net/pa Images/profimedia

Napoli je dominirao tijekom cijele utakmice, pogotovo u prvom poluvremenu

4.1.2026.
14:39
Hina
Antonio Balasco/ipa Sport/ipa-agency.net/pa Images/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Napolija, aktualni talijanski prvaci, prilično su lako pobijedili Lazio u Rimu s 2-0, u dvoboju 18. kola Serie A, čime su se popeli na drugo mjesto ljestvice.

Napoli je dominirao tijekom cijele utakmice, pogotovo u prvom poluvremenu, kada je riješeno pitanje pobjednika. Spinazzola je vrlo lijepim pogotkom doveo goste u vodstvo u 13. minuti, kada je dočekao centaršut i iz prve pospremio loptu u mrežu. U 32. minuti je bilo 2-0 nakon što je Rrahmani glavom pogodio domaću mrežu.

Sve o Serie A čitajte na portalu Net.hr. 

U drugom poluvremenu Napoli je rutinski čuvao prednost, a sve je i definitivno zaključeno u 81. minuti kada je domaći igrač Noslin dobio drugi žuti karton. U završnici je dvoboj postao vrlo nervozan pa su dodatno pocrvenjeli Marušić s domaće te Mazzocchi s gostujuće strane.

Cijelu utakmicu za Lazio je odigrao hrvatski nogometaš Toma Bašić.

Napoli ima bod manje od vodećeg Milana te bod više od trećeg Intera koji ima utakmicu manje.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski nogometni savez trese veliki skandal, što će biti sa Svetinom?

Serie ANapoliLazioAc Milan
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SERIE A /
Napoli se približio Milanu u ludoj utakmici: Tri isključenja i pogodak bivšeg igrača Dinama