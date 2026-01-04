Napoli se približio Milanu u ludoj utakmici: Tri isključenja i pogodak bivšeg igrača Dinama

Nogometaši Napolija, aktualni talijanski prvaci, prilično su lako pobijedili Lazio u Rimu s 2-0, u dvoboju 18. kola Serie A, čime su se popeli na drugo mjesto ljestvice.

Napoli je dominirao tijekom cijele utakmice, pogotovo u prvom poluvremenu, kada je riješeno pitanje pobjednika. Spinazzola je vrlo lijepim pogotkom doveo goste u vodstvo u 13. minuti, kada je dočekao centaršut i iz prve pospremio loptu u mrežu. U 32. minuti je bilo 2-0 nakon što je Rrahmani glavom pogodio domaću mrežu.

U drugom poluvremenu Napoli je rutinski čuvao prednost, a sve je i definitivno zaključeno u 81. minuti kada je domaći igrač Noslin dobio drugi žuti karton. U završnici je dvoboj postao vrlo nervozan pa su dodatno pocrvenjeli Marušić s domaće te Mazzocchi s gostujuće strane.

Cijelu utakmicu za Lazio je odigrao hrvatski nogometaš Toma Bašić.

Napoli ima bod manje od vodećeg Milana te bod više od trećeg Intera koji ima utakmicu manje.

