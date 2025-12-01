Napetosti uoči i tijekom turskog derbija: Fenerbahče i Galatasaray odigrali klasik pun tenzija

U derbiju 14. kola turskog nogometnog prvenstva Fenerbahče i Galatasaray su odigrali 1-1, pa je Galatasaray zadržao vrh ljestvice i bod više od najvećeg suparnika.

Očekivano mega derbi turske Superlige bio je pun napetosti. Bila je to čvrsta i žestoka utakmica sa čak 34 prekršaja i sedam žuti kartona.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zanimljivo, do naguravanja igrača je došlo i prije početka utakmice. Do gužbe je došlo kada je mladi vratar Fenera Irfancan Egribat došao na polovicu Galatasaraya kako bi pozdravio navijače. Gostujući igrači su rekli kako bi se trebao preseliti na svoju stranu i odmah je došlo do "požara".

U gužvu su uletjeli igrač i treneri, turski mediji navode kako je bilo svega, pa čak i udaraca. Morali su intervenirati redari kako bi se situacija smirila i prije nego što je utakmica počela.

Tijekom susreta zaiskrilo je i između braniča Fenera Milana Škriniara i trenera Galatasaraya Okana Buruka,

Domaćin je imao više od igre, Fener je uputio 17, a Galata šest udaraca, a na koncu je završilo bez pobjednika.

Gosti su poveli u 27. minuti golom Leroya Sanea na asistenciju Barisa Yilmaza. Fenerbahče je u završnici prvog dijela zatresao suparničku mrežu, međutim pogodak Edsona Alvareza je poništen nakon VAR pregleda zbog igranja rukom.

Domaćin je ipak, uspio izjednačiti u petoj minuti nadoknade golom Jhona Durana. Ubacio je Levent Mercana s lijevog krila, a Duran zabio za 1-1.

Galatasaray vodi na ljestvici sa 33 boda, Fener ima 32, a Trabzonspor 31 bod.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako je prošla ključna utakmica Hrvatske: Japan je bio bolji...