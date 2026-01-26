Legendarni Portugalac vratio se iz mirovine, a svi su se iznenadili za koga je potpisao

Bivši krilni napadač Manchester Uniteda 39-godišnji Nani, koji je u prosincu 2024. prekinuo karijeru, odlučio je izaći iz igračke mirovine, te je potpisao za kazahstanski Aktobe, objavili su britanski mediji.

Aktobe je prošle godine završio na petom mjestu domaćeg prvenstva, a nova sezona počinje u ožujku i završava u listopadu ove godine. Nani je sa kazahstanskim prvoligašem potpisao ugovor do kraja ove godine.

"Sretan sam što sam stigao u Aktobe i veselim se što ću pomoći u razvoju kluba i nogometa u Kazahstanu. Bio sam impresioniran planovima za budućnost koje su mi predstavili u klubu i naporno ću raditi da uzdignemo klub na nove visine u domaćim i inozemnim natjecanjima", izjavio je Nani.

Također, ugovorom je predviđeno da Nani nakon igračke uloge preuzme trenersku dužnost u mlađim uzrasnim kategorijama u Aktobeu. Bivši portugalski reprezentativac ima Uefinu trenersku licencu za rad s mladim nogometašima do 19 godina starosti.

Nani je karijeru počeo u Sportingu, a 2007. godine potpisao je za Manchester United, za kojeg je u sedam sezona odigrao 230 utakmica, te je upisao 41 pogodak i 66 asistencija. Nakon Uniteda igrao je za Fenerbahče, Valenciju, Lazio, Sporting, a karijeru je okončao u portugalskom klubu Estrela da Amadora.

Za portugalsku reprezentaciju je u 111 nastupa postigao 24 gola.

POGLEDAJTE VIDEO: Pet najboljih poteza od rukometne tekme sa Švicarskom