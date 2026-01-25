Garcia nakon poraza od Istre na Poljudu: 'Realnost je da smo odigrali odličnu utakmicu'

Nogometaši Istre 1961 priredili su veliko iznenađenje porazivši na Poljudu Hajduk sa 2-1 u susretu 19. kola hrvatskog prvenstva.

Hajduk je pobjedom mogao barem privremeno preuzeti vrh ljestvice ispred Dinama kojeg očekuje gostovanje u Osijeku. No, Puljani su šokirali Poljud i s nova tri boda skočili su na treće mjesto ljestvice.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon sureta nije skriao razočaranje, ali istaknuo je i neke stvari koje su mu se svidjele.

"Vrlo sam razočaran rezultatom. Mislim da nismo morali ovo izgubiti. Osjećam da su momci odigrali dobru utakmicu. Bili smo dobri, primili smo prelagane golove. Napravili smo sve za pobijediti. Razočaran sam rezultatom, ovakve utakmice moraš pobijediti ", rekao je pa se osvrnuo na sastav, u koji je uvrstio dosta mladih igrača:

"Mi smo dozvolili Istri tri šanse, a mi smo ih imali ne znam ni sam koliko. Skoko koji je odigrao vrlo dobro, pogodio je vratnicu dva puta. Nije to zbog mladosti. Ako mislimo da nismo pobijedili jer smo mladi mislim da to nema nikakve veze. Mi smo prvo poluvrijeme mogli završiti vodstvom 5:2."

"Realnost je da smo odigrali odličnu utakmicu s mladim momcima. Kada se pogleda broj šansi onda je jasno da smo mi napravili manje grešaka. Da su Krova i Skoko zabili u prvom dijelu, možda bismo na koncu postigli pet golova. Mladi igrači će imati moju podršku, vjerujem i kluba", zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Slovenska 'laka konjica' očitala lekciju Mađarima: Ovo je bilo savršeno