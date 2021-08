Mislili smo kako će nam se dojmovi malo srediti, slegnuti nakon prospavane noći. No nisu nažalost, dojmovi su isti ako ne i gori. Nogometaši Dinama jučer su u Tiraspolu stvarno izgledali kao nogometni liliputanci, dok je Šerif izgledao kao jedna ozbiljna, moderna i brza momčad koja je u potpunosti očitala nogometnu lekciju Krznarovim izabranicima...

Dinamu će u Maksimiru trebati čudo ako misli proći u grupu LP-a

Dinamu će stoga trebati čudo u Maksimiru ako želi u Ligu prvaka. Modri su u Tiraspolu teško stradali, trebat će im repriza Tottenhama ukoliko misle na kraju ipak u najelitnije klupsko natjecanje na svijetu. I više od toga, jer Šerif će u hrvatsku metropolu doputovati sa +3 gola viška i s puno samopouzdanja...

Da, Šerif je totalno nadigrao Dinamo koji je pružio katastrofalnu predstavu, najgoru posljednjih godina u Europi. Baš ništa u igri Modrih nije štimalo. Petković i Oršić bili su odsječeni a Moubandje i Theophile Catherine stajali su previsoko i dopustili da svaka dubinska lopta Šerifa bude opasna prilika. Niti Majer kao ni Ivanušec nisu puno toga mogli napraviti, iako je Ivanušec jedini tek nešto malo pokazao...

Noć za zaborav

Sve u svemu, bila je to noć za zaborav hrvatskog prvaka. Okrenuli smo broj čovjeka koji je u Šerifu radio kao trener prve momčadi 4 godine, onaj priznatog hrvatskog trenera Zorana Zekića.

"Baš sam razmišljao da li je Dinamo toliko bio jučer kakav je i bio i nažalost i ja sam dojma jutros, nakon prospavane noći da je. To baš ne donosi neku nadu za uzvrat. Šerif se pokazao kao motorična momčad", kazao nam je u uvodu razgovora Zoran Zekić.

Dvostruki strijelac i službeno najbolji igrač utakmice Adama Traoré i Cristiano napravili su pravi dar-mar u obrani Plavih...

Cristiano, Kolovos i Traoré bili su opasni k'o sam vrag

Cristiano je bio nerješiva zagonetka za Dinamove braniče s tim ubacivanjima naprijed a njemu i Traoréu u opasnim namjerama za Dinamo pridruživao se i Grk Kolovos, koji je na kraju sjajnim udarcem proparao mrežu Livakovića. Bio je to zaista spektakularan pogodak. Ma svi u Šerifu su bili na razini, za razliku od zagrebačke momčadi...

"Rekao sam jučer u najavi utakmice da Šerif iza ima nevjerojatnu brzinu. Dva centralna braniča, dva beka, ma nevjerojatno su brzi. I onda ova trojica naprijed Kolovos - Yansane – Luvannor. Nije bilo Franka Anderssona Castaneda Veleza a on je, onako, još i bolji igrač od Yansanea. Od svega što je bilo kod mene, bila su ta četvorica brzih i bio je Kolovos. I to je ostalo od prošle sezone. Vratili su Luvannora, doveli su ta dva stopera. Cristiano i Julien su još napredovali. Cristiano evo jučer, ma ne znaš je li bio bolji na lijevom ili desnom beku. S tim da je on nominalni kod mene igrao lijevog beka konstantno. Sad je igrao desnog a kad je Julien povrijedio vratio se na svoju poziciju. Bio je brz, jak na lopti, dominantan... Dinamo je, pak, bio mekan i sve to nekako ide jedno s drugim. Baš se jučer Šerif razmahao i sve je krenulo na njihov mlin, posebno nakon 1:0. Dinamo je nešto pokušavao ali ostavio je dosta prostora što njima apsolutno odgovara".

'Skautska služba Šerifa napravila je vrhunski posao'

Četiri godine proveli ste u Tiraspolu. Šerif je klub u koji se ulaže i koji napreduje konstantno...

"Mijenjaju i oni često igrače, to i je najveći problem. Mijenjaju da, bilo je dosta nezadovoljstva s kadrovima ali ovog puta njihova skautska služba napravila je vrhunski posao. Doveli su mlade igrače a s druge strane doveli su igrače koji se traže u karijeri tipa Kolovos, Adama Traoré, Luvannora su vratili koji je jedan od najboljih igrača u povijesti Šerifa. To je put kojim će sad oni ići. Imaju novaca, imaju bazu... Od 1996. ulažu i bili su nekoliko puta u grupi Europa lige ali sad žele u Ligu prvaka. Znate kako je kod nas, podcjenjuje se sve. I u najavi susreta ih se podcjenjivalo, pa čak i kad su prošli Zvezdu. A vidite i sami, u njihovoj momčadi nema niti jednog Moldavca, to su sve stranci. Ono što smo počeli raditi još u moje vrijeme, sad su zaista dobri. Ova dva stopera su im snaga, bez greške su. S tim da jučer još nije igrao, nije bilo u kadru još jedan vrhunski igrač. Taj koji se spuštao kao peti i pridodavao se u vezi Moussa Kyabou, taj je isto top igrač".

'Godinama se tamo radi za ovo'

Znači da ste vi napravili svojim radom u Šerifu dobru podlogu za ono što se dogodilo jučer Dinamu?

"Pa dobro, ne samo ja nego svi mi. Znate, godinama se tamo radi za ovo. Najbitnije u svemu tome da je Šerif jedan ozbiljan klub, klub na nivou. Radi u težim uvjetima jer dolazi iz takve države kakve dolazi, hajmo reći ne nogometne ali to je sve na vrhunskoj razini. Na kraju krajeva, kad pogledate rezultate Šerifa u Europi, cijelog tog dijela znači u tom okruženju, Rusija koja je ogromna država, Ukrajina koja je ogromna država i sad taj Šerif, pa Šerif je u tom okruženju među tri najbolja kluba. Uz Dynamo Kijev i Šahtar je i Šerif. Nije ni to zanemarivo".

Što se događa s Petkovićem? Pokušavao je, trudio se ali vidi se i ove sezone, vidjelo se i na Euru da je dosta pao u formi i da nije na svojoj uobičajenoj razini. Niti Oršića nije bilo jučer, tek onaj jedan pokušaj preko gola u drugom dijelu...

"Nikad ne bih secirao pojedinačno igrača. Šerif je momčadski bio bolji zato je i došlo do toga da imaš tih par istaknutih pojedinaca. Kad momčad igra loše, kad je u takvom izdanju, onda je teško pričati o pojedincima, u ovom slučaju i Oršiću i Petkoviću. Oni su bili usamljeni, Šerifovi stoperi su bili agresivni i brzi. Pomagali su im dosta vezni igrači, nisu im davali prostora. I Dinamo je igrao tako kao što je igrao. Petković nije ni mogao dolaziti u međuzonu i raditi neki višak".

U najavi utakmice rekli ste kako je Dinamo favorit, što je odjeknulo i u Tiraspolu jer ste ipak tamo radili, vodili momčad.

'Niti u jednom trenutku, niti u jednoj izjavi nisam Šerif podcijenio'

"Naravno jer navijam za svoje. Nikad ne bi pljuvao u tanjur iz kojeg jedem, koji me hrani... U Šerifu sam 4 godine radio, zaradio, imam veliko poštovanje prema klubu. Niti u jednom trenutku, niti u jednoj izjavi nisam Šerif podcijenio. Pričam stalno najbolje o klubu i tim ljudima. Jednostavno sam izjavio da je Dinamo jači. Naravno da mi sad svi govore 'evo kakva ti je to izjava da je Dinamo jači'. Da, svi smo mislili da je Dinamo jači ali ja sam čitavo vrijeme govori i kako Šerif ne treba podcijeniti. Stvarno su napravili jednu modernu momčad i posložili ju vrhunski".

Što možemo očekivati u uzvratu, ima li Dinamo šanse?

"Uvijek ima šanse samo Šerif ima veliku prednost i oni će sad igrati još odgovornije i čekati svoje šanse. Bit će im obrazac igre ona koju su pokazali kad su zabili treći gol", zaključio je Zoran Zekić.