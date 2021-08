Nogometaši Dinama u utorak su navečer u prvoj playoff utakmici Lige prvaka u Tiraspolu izgubili s 3:0. Dvostruki strijelac za Šerif bio je Traore (45, 80), a jedan gol je dodao Kolovos (54).

'Šerif je očitao lekciju Dinamu iz Zagreba'

Domaći sastav u potpunosti nadigrao hrvatskog prvaka te zasluženo stekao veliku prednost pred uzvrat u Zagrebu za osam dana.

"Apsolutno, Šerif je danas bio taj koji je održao lekciju Dinamu iz Zagreba. Mislim da smo odigrali ispod svake razine Dinama, da li je to čak i ne bi kazao da je to stvar podcjenjivanja. Dopirali, dopirali smo do igrača, govorili da su uistinu neugodni i brzi, energični. Nakon prvog poluvremena gdje smo gubili 1:0 neshvatljivo smo se otvorili drugo poluvrijeme, praktički išli njima na mlin i sve je završilo kako je završilo", kazao je za kameru Arena Sporta Damir Krznar i dodao:

'Imali su više krvi'

Svaka dubinska lopta Šerifa je bila šansa, imali su više krvi, više želje i volje, te ideje, razočaravajuće. Svu odgovornost prihvaćam na sebe. Ja sam taj koji je igrače trebao još više izmotivirati. Mi smo s druge strane bili totalno bez želje i ideje. . Ispred nas je teška misija, ne bi kazao nemoguća. Pokušat ćemo sve. Dok nada postoji, nećemo se predavati".

Rezultati prvih utakmica posljednjeg, 4. pretkola nogometne Lige prvaka:

Šerif (Mol) - Dinamo Z. (Hrv) 3-0 (Traore 45, 80, Kolovos 54)

Monaco (Fra) - Šahtar (Ukr) 0-1 (Pedrinho 19)

RB Salzburg (Aut) - Brondby (Dan) 2-1 (Adeyemi 57, Aaronson 90 / Uhre 5)

U srijedu:

Benfica (Por) - PSV Eindhoven (Niz)

Malmo (Šve) - Ludogorec (Bug)

Young Boys (Švi) - Ferencvaros (Mađ)