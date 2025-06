Užasna tragedija na Ligi nacija, gledatelj pao s tribine i poginuo

Tijekom finalne utakmice nogometne Lige nacija s jedne na drugu etažu tribine pao je gledatelj koji je uslijed toga preminuo, obavijestili su i potvrdili organizatori susreta na minhenskoj Allianz Areni.

Glasnogovornik policije, kao i svjedoci samog događaja, izvijestio je da je jedna osoba pala s gornje tribine u dio tribina namijenjen novinarima te je unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći preminula. Premda se finalna utakmica Portugala i Španjolske nije prekidala veliki dio ljudi na Allianz Areni bio je upoznat s nesretnim događajem, kao i sami sudionici finala.

„Prije nego se osvrnem na pitanja želim izraziti duboku sućut obitelji i najbližima preminulog navijača“, rekao je 63-godišnji španjolski izbornik Luis de la Fuente.

Utakmice reprezentacija u Ligi nacija gledajte na platformi VOYO na live kanalu Nove TV, na svim pametnim uređajima gdje god se nalazili

Njemačka novinska agencija dpa piše da je policija preuzela istragu kao i odjel za kriminalistiku. Ispituju se svjedoci, pregledavaju video snimke, a objavljeno je da preminuli navijač dolazi iz okolice Garmisch Partenkirchena.

Europska nogometna organizacija (UEFA) također je uputila sućut obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Sučić propušta Češku zbog privatnih razloga, vraćaju se Gvardiol i Šutalo