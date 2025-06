Lamine Yamal razočarao nesportskim potezom, a onda dobio riječi hvale jednog od najvećih ikada

Portugal je u nedjelju navečer pobijedio Španjolsku nakon jedanaesteraca u finalu Lige nacija i došao do svoje druge titule u tom natjecanju.

Dok su izbornik Španjolske Luis de la Fuente i igrači dobro podnijeli poraz i zapljeskali igračima Portugala, mladi Lamine Yamal nije bio tako prijateljski raspoložen. Kamere su snimile kako nije pljeskao igračima Portugala dok svi ostali jesu. Ipak, to mu nije zamjerio veliki Cristiano Ronaldo koji je nakon utakmice imao samo riječi hvale za mladu španjolsku superzvijezdu.

‼️‼️ LAMINE YAMAL REFUSES TO CLAP FOR THE PORTUGAL TEAM AND WALKS AWAY 👀🤨



THE WHOLE SPANISH TEAM STOOD THERE CLAPPING 👏

pic.twitter.com/upHhwzMXjE — fan (@NoodleHairCR7) June 8, 2025

"Osvojit će mnogo naslova. On je fenomen. Imat će jako dugu karijeru i sigurno će mnogo puta osvojiti Ligu nacija", rekao je Ronaldo novinarima nakon utakmice. Cristiano je zabio u 61. minuti za 2:2 i izborio produžetke za Portugal te još jednom pokazao da je jedan od najvećih svih vremena.

Jučer je zabio 139. gol za reprezentaciju i došao do trećeg velikog trofeja s Portugalom.

