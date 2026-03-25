Najluđa utakmica dobila novi nastavak drame: Evo što se sad događa

Sportski arbitražni sud (CAS) u Lausanni otvorio je postupak nakon što se Senegalski nogometni savez žalio na oduzimanje titule afričkog nogometnog prvaka.

CAS je potvrdio da su procedure već u tijeku i da će slučaj biti razmatran po ubrzanom postupku.

Podsjetimo, Afrička nogometna konfederacija (CAF) je 17. ožujka donijela odluku o proglašenju Maroka afričkim prvakom dva mjeseca nakon završetka turnira.

Kontroverzno finale dobio je Senegal sa 1-0 nakon produžetaka. Međutim, susret je sudačkoj nadoknadi prekinut na 20 minuta nakon što su Senegalci nezadovoljni dosuđenim jedanaestercom za domaćine napustili travnjak.

Oduzeti naslov

Po povratku Senegalaca nastavljen je finalni dvoboj, a Maroko nije uspio realizirati jedanaesterac. Čak štoviše, Senegal je do kraja slavio golom Pape Gueyea u prvom produžetku.

Međutim, naslov im je oduzet i to pod objašnjenjem da su napuštanjem terena predali finalni dvoboj. Utakmica je registrirana pobjedom Marokanaca od 3-0.

"Razumijemo da momčadi i navijači žele znati konačnu odluku i osigurat ćemo da se arbitražni postupak provede što je brže moguće, uz poštivanje prava svih strana na pravično saslušanje," kazao je glavni direktor CAS-a Matthieu Reeb.

