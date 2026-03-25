Dalić konačno saznao koliko igrača smije prijaviti za SP: FIFA odredila i kad je zadnji rok

Svjetsko prvenstvo je za dva i pol mjeseca, a FIFA je uoči ključnih pripremnih utakmica reprezentacija, ali i konačnog raspleta play-offa, konačno i odlučila koliko će svaki izbornik moći prijaviti igrača.

Krovna svjetska nogometna organizacija potvrdila je da će reprezentacije imati po 26 igrača, a odluka o zadržavanju proširenih popisa nastavak je prakse s prethodnih velikih natjecanja, gdje je brojka od 26 igrača prvotno uvedena zbog zdravstvenih protokola i zgusnutog rasporeda utakmica.

Ova mjera izbornicima pruža znatno veću fleksibilnost pri upravljanju momčadi, pogotovo u slučaju ozljeda, planiranja oporavka igrača i taktičkih prilagodbi tijekom turnira.

Dalićevi pretpozivi

Veći broj igrača ima smisla dakako i uzmemo li u obzir veći broj utakmica na najvećem SP-u u povijesti. Prošireni popis daje nadu i brojnim hrvatskim igračima koji često obitavaju na Dalićevim pretpozivima.

Uz broj prijavljenih igrača FIFA je ujedno objavila i ključne administrativne rokove. Nacionalni savezi morat će predati konačne popise igrača do 30. svibnja 2026. godine. Riječ je o strateškom datumu, postavljenom tek nekoliko tjedana uoči početka prvenstva.

Ovakav vremenski okvir omogućuje izbornicima da prate formu svojih igrača do samog kraja klupske sezone te da u obzir uzmu i eventualne ozljede koje se mogu dogoditi u posljednji trenutak.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Standings provided by Sofascore

Svi jedva čekamo vidjeti kako će se Dalićeva Hrvatska suprotstaviti Kolumbiji i Brazilu