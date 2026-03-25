FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PUT PREKO BARE

Dalić konačno saznao koliko igrača smije prijaviti za SP: FIFA odredila i kad je zadnji rok

Dalić konačno saznao koliko igrača smije prijaviti za SP: FIFA odredila i kad je zadnji rok
×
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ovakav vremenski okvir omogućuje izbornicima da prate formu svojih igrača do samog kraja klupske sezone

25.3.2026.
21:54
Sportski.net
Nel Pavletic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Svjetsko prvenstvo je za dva i pol mjeseca, a FIFA je uoči ključnih pripremnih utakmica reprezentacija, ali i konačnog raspleta play-offa, konačno i odlučila koliko će svaki izbornik moći prijaviti igrača. 

Krovna svjetska nogometna organizacija potvrdila je da će reprezentacije imati po 26 igrača, a odluka o zadržavanju proširenih popisa nastavak je prakse s prethodnih velikih natjecanja, gdje je brojka od 26 igrača prvotno uvedena zbog zdravstvenih protokola i zgusnutog rasporeda utakmica. 

Ova mjera izbornicima pruža znatno veću fleksibilnost pri upravljanju momčadi, pogotovo u slučaju ozljeda, planiranja oporavka igrača i taktičkih prilagodbi tijekom turnira. 

Dalićevi pretpozivi

Veći broj igrača ima smisla dakako i uzmemo li u obzir veći broj utakmica na najvećem SP-u u povijesti. Prošireni popis daje nadu i brojnim hrvatskim igračima koji često obitavaju na Dalićevim pretpozivima

Uz broj prijavljenih igrača FIFA je ujedno objavila i ključne administrativne rokove. Nacionalni savezi morat će predati konačne popise igrača do 30. svibnja 2026. godine. Riječ je o strateškom datumu, postavljenom tek nekoliko tjedana uoči početka prvenstva. 

Ovakav vremenski okvir omogućuje izbornicima da prate formu svojih igrača do samog kraja klupske sezone te da u obzir uzmu i eventualne ozljede koje se mogu dogoditi u posljednji trenutak. 

Svi jedva čekamo vidjeti kako će se Dalićeva Hrvatska suprotstaviti Kolumbiji i Brazilu

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaZlatko Dalić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike