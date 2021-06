Ponajboljem nogometašu na svijetu, argentinskom napadaču Lionelu Messiju (34), u ponoć istječe ugovor s Barcelonom, klubom u kojem je proveo čitavu karijeru.

Messi je kapetan i simbol Barcelone, za koju je odigrao ukupno 778 utakmica, zabio 672 pogotka i asistirao 305 puta.

Messi je prošlog ljeta zatražio transfer, no na koncu se nakon velike sapunice predomislio i ostao kako bi odradio ugovor do kraja. On mu istječe u srijedu u ponoć, nakon čega će moći besplatno otići s Camp Noua i kao slobodan igrač potpisati za neki drugi klub.

Već se duže pisalo kako Messi ipak neće napustiti Barcu, već će produžiti ugovor s katalonskim gigantom, no to se još nije dogodilo.

Parižani ga zovu

Što se tiče drugih klubova, najbliže Messijevom dovođenju je francuski Paris Saint Germain koji mu planira ponuditi veliku plaću i tako ga nagovoriti da stigne na 'Park prinčeva'.

"Ono što vam mogu reći je to da svi veliki igrači žele doći u PSG. Nije nemoguće sve ih dovesti jer već imamo sjajne nogometaša u našoj momčadi. Messi je Messi i fantastičan je nogometaš. Rekao sam predsjedniku Barcelone Joanu Laporti da mu se ugovor bliži kraju i da svaki klub ima pravo, od 1. siječnja, pregovarati s njim i može ga dovesti za iduću sezonu", poručio je početkom lipnja čelnik PSG-a Nasser Al-Khelaifi.