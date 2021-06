Iako se čini kako je sve već dogovoreno te da bi Lionel Messi uskoro trebao potpisati novi ugovor s Barcelonom i tako prekinuta sva nagađanja oko njegove karijere, predsjednik PSG-a, Nasser Al-Khelaifi, čini se, ne odustaje od Argentinca.

Kao što je poznato, Messi je prošlog ljeta zatražio transfer, no na koncu se nakon velike sapunice predomislio i ostao kako bi odradio ugovor do kraja. On mu istječe na kraju ovog mjeseca te još uvijek može besplatno otići s Camp Noua.

Jasna poruka

"Ono što vam mogu reći je to da svi veliki igrači žele doći u PSG. Nije nemoguće sve ih dovesti jer već imamo sjajne nogometaša u našoj momčadi. Messi je Messi i fantastičan je nogometaš. Rekao sam predsjedniku Barcelone Joanu Laporti da mu se ugovor bliži kraju i da svaki klub ima pravo, od 1. siječnja, pregovarati s njim i može ga dovesti za iduću sezonu", poručio je i tako potvrdio da je klub i dalje zainteresiran za usluge jednog od najboljih igrača u povijesti.

Barcelona je, inače, nedavno osigurala 500 milijuna eura kredita od američke investicijske banke Goldman Sachs, s tim da je 100 milijuna stiglo odmah kako bi se podmirile zaostale plaće igračima. Mediji tvrde da je Barcelonin dug porastao na ogromnih milijardu i 200 milijuna eura.