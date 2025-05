Kakva liga! Dva kola prije kraja, devet ekipa se bori za nešto, a sve oči uprte su u Poljud

Sitno brojim, ne mogu da stojim, nula nula dva! Još su samo dva kola ostala do kraja najbolje i najzanimljivije lige svijeta, SHNL-a. Borba za titulu pala je na dva slova, iako matematičke šanse imaju tri ekipe. Za četvrto mjesto i potencijalnu Europu bore se četiri ekipe, a dvije još mogu ispasti. To znači da dva kola prije kraja od deset momčadi, samo jedna nema nikakav rezultatski pritisak, Gorica. Nadalje, svaka utakmica ovoga kola znači nešto pa krenimo redom.

Kolo otvaraju na Aldo Drosini Istra i Šibenik. To znači da bismo danas oko 20 sati mogli dobiti službenog putnika u ligu niže. Šibenik mora pobijediti danas kako bi zadržao šanse za ostanak. To neće biti nimalo lako jer Istra na svom terenu ne zna za poraz od kraja studenog kada su u 14. kolu izgubili od Slavena. To je niz od 11 utakmica. Trenutačno su u nizu od tri remija i dva boda su iza Varaždina koji drži trenutno četvrto mjesto. Šibenik i dalje pokazuje hrabre igre s velikom željom za pobjedom, ali bodova nema. U prošlom kolu svladala ih je Rijeka nakon što su u Varaždinu ostali bez dva boda u nadoknadi. Kako god završilo, Šibenčanima moramo skinuti kapu. Unatoč svim nedaćama koje su ih snašle van terena, na terenu su pokazali kakvi su borci i ako ispadnu, bit će ekipa s najviše bodova koja je ispala od kada je lige 10. Navijači mogu biti ponosni!

Rožman je Osijek doveo od borbe za ostanak do borbe za Europu

Izravna borba za četvrto mjesto otvara subotnji program. Varaždinci će braniti četvrtu poziciju od teške konkurencije, a u pretposljednjem kolu dolazi im zakuhali stroj Simona Rožmana. Niz od tri pobjede Osijeka stao je u 90. minuti utakmice protiv Lokomotive u kojoj su Osječani zaslužili i četvrtu pobjedu u nizu, ali nije bilo sreće. Rožman je preporodio Osijek i od borbe za ostanak doveo ih u situaciju da se mogu čak nadati i Europi. Za to im trebaju obje pobjede i kiksevi konkurenata tako da šanse nisu velike, ali s obzirom na to kakvu su sezonu imali, ovo je ispalo odlično i s novom dozom optimizma će Osječani krenuti u pripreme za sljedeću sezonu. Varaždinci poznati po svojim remijima sanjaju europska natjecanja i u posljednja dva kola ovise sami o sebi. Na svojem terenu bez poraza su šest utakmica, a čak pet je završilo remijem. Smiješi li se isti ishod i ove subote?

U drugoj subotnjoj utakmici na Maksimiru Lokomotiva dočekuje Dinamo. Sve je jasno, Dinamo mora pobijediti kako bi zauzeo prvu poziciju uoči dvoboja Hajduka i Rijeke. S druge strane, Lokomotiva će znati što im treba za ostanak, u slučaju da Šibenik ne pobjedi Istru dan ranije, Lokomotiva će biti sigurna, u suprotnom, trebat će im još bod. Jasno je da će sve osim uvjerljive pobjede Dinama biti veliko iznenađenje i prilika da Rijeka uzme naslov već u nedjelju.

Đalovićev dvokorak do raja ili posrtaj?

Uvertiru u Jadranski derbi da će nam Slaven i Gorica u Koprivnici. Slaven je mislima sigurno u finalu Kupa i definitivno će biti rotacija i odmaranja, a toga bi moglo biti i s druge strane jer je Gorica prebrinula brige o ostanku i mogu mirno odigrati posljednja dva kola. Takvi rasterećeni, mogli bi nanijeti Slavenu veliki udarac u borbi za četvrto mjesto.

Nedjelja 18:45 donosi kulminaciju sezone. Posljednje međusobni okršaj vodećeg trojca ove sezone. Hajduk je mogao u ovu utakmicu ući s ozbiljnim šansama za naslov, ali uslijed užasne forme u posljednjih mjesec dana piše se samo o tome hoće li pomoći Rijeci ili Dinamu, a ne sebi. U slučaju Dinamove pobjede nad Lokomotivom, Hajduk će u utakmicu ući bez i matematičke šanse za naslovom. Što onda, pitaju se mnogi? Ima li smisla igrati sto posto i pomoći Dinamu? Znamo da im niti Rijeka nije baš draga i bilo kakve priče o puštanju su apsolutne gluposti. Gattuso se vjerojatno ovom utakmicom oprašta od Poljuda i na kušnji nije samo čast već puno više od toga.

S druge strane imamo Rijeku koja u zadnja dva kola ulazi oviseći samo o sebi, samo su dvije pobjede udaljeni od raja, ali dva koraka su puno za umorne noge Riječana. Prva utakmica finala Kupa sigurno se ostavila svoj danak, a pritisak je itekako prisutan. Ovakva prilika ne nudi se često. Odradili su odličnu sezonu sada trebaju napraviti samo zgrabiti sve što su do sada zaradili i ući u besmrtnost. Ne zvuči teško, ali znamo da itekako jest. Rijeka prvak ili tako blizu, a tako daleko? Vidjet ćemo, rekli bi slijepi.

