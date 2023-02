Bayern je porazom 2:3 od Borussije Mönchengladbach ugrozio vodeću poziciju na ljestvici njemačke Bundeslige. Njemačka liga bi tako danas trebala dobiti novu vodeću momčad. Union je na vrhuncu čudesne sezone, a pobjeda protiv Schalkea odvela bi ih na vrh.

Poraz Bayerna teško pao treneru Bavarca, Julianu Nagelsmannu. Mladi je njemački trener vikao na suce pa trčao za njima u tunelu te potom im uletio u svlačionicu.

Derao se ''da li vi mene to za*ebavate'', a prije ulaska u sudačku svlačionicu lupio šakom u zid.

Crveni karton već u osmoj minuti

Okidač je bilo isključenje Upamecana već u 8. minuti. Potom je domaćin i poveo, ali je Bayern uspio izjednačiti. Ipak, Borussia je s dva gola riješila susret i Bavarci su svoj drugi gol zabili tek u sudačkoj nadoknadi.

''Ne može mi nitko reći da je to crveni karton. Suci isto griješe, ali onda moraju stati iza svojih grešaka'', poručio je poslije susreta njemački trener.

Izvadio Müllera u 16. minuti

Nagelsmann je u 16. minuti iz igre izvadio Thomasa Müllera kojem je to teško palo. "Nitko nikad nije ponizio Müllera kao Nagelsmann", piše njemački Bild.

Nagelsmannu je nakon utakmice bilo žao što je to učinio. "Bila je to loša odluka i žao mi je zbog Thomasa, ali trebala nam je brzina. Zašto sam u igri ostavio Choupa Motinga? Zbog prekida. Sranje je ovo što se dogodilo Thomasu, ne volim to raditi i još nisam razgovarao s njim", rekao je Nagelsmann.