Sjajni hrvatski nogometni reprezentativac i lijevi bek Stuttgarta Borna Sosa zabio je prekrasan pogodak iz slobodnog udarca u subotu poslijepodne pred svojim navijačima i bio ključan u pobjedi svog Stuttgarta protiv Kölna.

Ljevica za pamćenje

Sosa je bio precizan s udaljenosti od oko 25 metara od gola gostiju iz Kölna i ljevicom prekrasno bacio stadion u trans. Na vratima Kölna je Marvin Schwäbe, ali 27-godišnji vratar gostujuće momčadi nije imao nikakve šanse.

DW Sports je na svom Twitter profilu pohvalio spektakularan gol Sose napisavši kako je bio zadivljujući i doša kao šlag na tortu...

Gil Dias probio Köln u 9.

Borna Sosa je savršeno pogodio u same rašlje te tako povećao vodstvo svoje momčadi na 2:0 u 59. minuti susreta. Do inicijalnog vodstva je Stuttgart došao vrlo rano, Portugalac Gil Dias probio je Köln već u 9. minuti susreta. Osim pogotka, Sosa je općenito odigra sjajnu utakmicu i bio je najbolji igrač Stuttgarta na terenu. No, idemo redom...

Lider Bayern München izgubio je na travnjaku Borussije Mönchengladbach s 2-3 u 21. kolu njemačkog prvenstva i ugrozio poziciju na vrhu.

Borussia Monchengladbach produljila niz nepobjedivosti protiv Bayerna

Borussia (M) je pobjedom produžila niz nepobjedivosti protiv Bayerna na pet utakmica u svim natjecanjima.

Bayern je u utakmicu ušao osnažen pobjedom nad PSG u Parizu u Ligi prvaka, no nakon samo deset minuta isključen im je branič Dayot Upamecano. Igrajući s igračem manje 80 minuta, Bayern je doživio drugi poraz u svim natjecanjima u sezoni 2022/23, nakon ligaškog poraza kod Augsburga sredinom rujna.

Golove za Gladbach zabili su kapetan Lars Stindl (13), Jonas Hofmann (55) i Marcus Thuram (84), dok je Eric Maxim Choupo-Moting izjednačio u 35. minuti, a Mathys Tel dao privid nade u dodanom vremenu (90+3).

Stanišić nije igrao

Ovim porazom Bayern ostaje na 43 boda, jedan više od Union Berlina (42), koji u nedjelju popodne dočekuje Schalke i koji u slučaju pobjede može povesti. Borussia Dortmund (40) može se vratiti u egal s Bayernom ako u nedjelju uspije pobijediti protiv berlinske Herthe.

Josip Stanišić je ostao na klupi Bayerna.

Poraz Bavaraca iskoristili su i Freiburg i Leipzig, koji su se pobjedama u gostima približili lideru na tri, odnosno četiri boda.

Nogometaši Freiburga slavili su u gostima kod Bochuma s 2-0, a strijelci su bili Mihael Gregoritch u 39. i Lukas Huler u 51. minuti. Freiburg je četvrta momčad lige sa 40 bodova, dok je Bochum na 16. poziciji sa 19 bodova.

Gvardiol odigrao 90. minuta u pobjedi Leipziga

Pobjedu na gostujućem terenu upisao je i Leipzig koji je golovima Emila Forsberga u 14., Konrada Leimera u 85. i Dominika Soboszlaja u 92. minuti svladao Wolfsburg Nike Kovača s 3-0. Bartol Franjić je ostao na klupi domaćina, a Joško Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu za goste. Leipzig je i dalje peti na tabeli i ima 39 bodova, dok je Wolfsburg sedmi sa devet bodova manje.

Stuttgart je nakon četvrte pobjede u sezoni 14. na ljestvici s 19 bodova, dok je Köln i dalje 11. s 26 bodova.

Bor. Mönchengladbach 3 Stindl (13), Hofmann (55), Thuram (84)

Bayern 2 Choupo Moting (35), Tel (90+3)

Wolfsburg 0

RB Leipzig 3 Forsberg (14), Laimer (85), Szoboszlai (90+2)

Bochum 0

Freiburg 2 M. Gregoritsch (39), Höler (51)

Stuttgart 3 Dias (9), SOSA (59), Coulibaly (74)

Koeln 0