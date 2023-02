Golman Bayerna Manuel Neuer u prosincu je slomio nogu na skijanju i trenutačno se oporavlja od teške ozljede zbog koje će propustiti ostatak sezone.

Bavarci su umjesto njega doveli Yanna Sommera, 34-godišnjeg švicarskog reprezentativca. Osim toga, krajem siječnja otkazali su suradnju Toniju Tapaloviću, hrvatskom stručnjaku koji je dugo godina bio trener vratara u Bayernu. To je osobito pogodilo Neuera, kojega s Tapalovićem veže veliko prijateljstvo.

"To je udarac koji me teško pogodio. Rekli su mi klupski dužnosnici, odluka je došla niotkud, i za Tonija. Ne mogu to shvatiti, baš me udarilo. Toni je oduvijek bio timski igrač, svi su ga tako gledali. Nije radio za mene 11 i pol godina, nego za sve golmane, za stručni stožer i klub", rekao je Neuer u intervjuu za The Athletic pa dodao:

"Uvijek smo razdvajali posao i privatni život. Razumijem da nisam objektivan ili vjerodostojan, ali mogu uočiti razliku. To je bio udarac koji me dotukao kad sam već bio na dnu. Osjećao sam se kao da su mi iščupali srce, nešto najbrutalnije što sam doživio u karijeri. A doživio sam puno toga."

Te Neuerove izjave nisu najbolje prihvatili čelnici Bayerna koji su odlučili kazniti golmana. Smatraju da ruši ugled kluba te će morati platiti kaznu od 1,6 milijuna eura, otkriva Bild.