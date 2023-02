I GLEDAMO I GLEDAMO... / Najljepša tenisačica je na najprovokativniji način pitala za koga navijate: Mi gledamo, ali nikako da se odlučimo

Američka bivša profesionalna tenisačica, atraktivna Rachel Stuhlmann (30), tijekom svoje karijere nije zabilježila velike uspjehe. Ona je samo igrala tenis na Sveučilištu u Missouriju četiri godine (od 2010. do 2014.) i stekla nacionalni renking u singlu i parovima pa nakon toga završila karijeru i počela se baviti novinarstvom, u kojemu je puno uspješnija. Zgodna Rachel plijeni pažnju svojim izgledom gdje god da se pojavi, za njom su se okretale glave na ovogodišnjem US Openu, a i zvijezda je na društvenim mrežama. Rachel sebe opisuje kao "tenisku influencericu broj jedan" i ne skriva da je inspiraciju pronašla u prelijepoj Paige Spiranac, bivšoj golferici, a sada influencerici i po mnogima najljepšoj sportašici na svijetu. Prelijepa Rachel je sada na Instagramu svoje pratitelje upitala za koga će navijati na ovogodišnjem SuperBowlu: Kanzas City Chiefs ili Philadelphia Eaglese? Napravila je to na najprovokativniji mogući način, obukla je uske grudnjake s logom oba kluba i pitala obožavatelje za koga navijaju. Mi, evo, gledamo i gledamo, a nikako da se odlučimo...