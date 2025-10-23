Slavonija će se plaviti: Vukovar donio odluku koja će oduševiti sve navijače Dinama

U 11. kolu SHNL-a Vukovar će ugostiti Dinamo u Vinkovcima. Utakmica je na rasporedu u ponedjeljak, 27. listopada, a Vukovar je donio popularnu odluku za sve navijače Dinama.

Naime, ulaznice za domaće tribine u slobodnoj su prodaji i na tim tribinama dozvoljena su i Dinamova obilježja. Takva je odluka bila i za utakmicu s Hajdukom koja je protekla u odličnoj atmosferi i pred punim tribinama, a isto se očekuje i u ponedjeljak kada dolazi Dinamo.

"Kao što smo i najavili tijekom proteklih domaćih susreta - na naše utakmice dobrodošli su svi navijači sa svojim obilježjima. Hrvatske navijačke skupine godinama nesebično pomažu našem gradu, a u najtežim trenucima; poput onih u Vukovaru, pokazali su što znači zajedništvo i solidarnost.

Najmanje što možemo učiniti je poštovati njihovu odanost i omogućiti im da bodre svoj klub sa svojim bojama i simbolima. Dobro došli navijači Dinama, neka bolji pobijedi", stoji na društvenim mrežama Vukovara.

BBB će biti smješteni na gostujućoj, južnoj tribini dok će Istok i Zapad biti otvoreni za sve, a Zapad je već rasprodan. Ostalo je još oko 2 tisuće ulaznica za istočnu tribinu i očekuje se pun stadion u Vinkovcima što nije iznenađenje jer Dinamo ima puno navijača u Slavoniji.

