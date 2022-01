Sve se više čini kako bi Dinamo već ove zime, zaista, mogao prodati svog najboljeg igrača, reprezentativca Hrvatske i miljenika publike, Mislava Oršića. Pisalo se ovih dana svašta, te da ide u taj Burnley, te da ipak ne ide, ali izgleda da je zov Premiershipa, bez obzira na status kluba, ipak presudan. Oršić još uvijek nije odlučio ostati i boriti se za naslov prvaka s Dinamom i možda ganjati kasne faze Europa lige, ili pomoći Burnleyju da opstane u Premier ligi.

Nije to laka odluka. Oršiću vjerojatno nude novac kakav mu Dinamo nikad neće moći dati, sigurno ne manje od 1.5 milijuna eura godišnje, a opet tamo bi igrao protiv najvećih klubova i najjačih igrača svijeta. No, možda samo pola godine jer Burnley bi lako mogao ispasti u taj zloglasni Championship, najizazovniju ligu svijeta, gdje favorita za osvajanje naslova gotovo da i nema. Oršić mora dobro odvagati jer u pitanju mu je tada i reprezentacijska karijera, a nije više baš tako mlad da može mijenjati klubove i revitalizirati karijeru.

Oršić svakako na umu ima i činjenicu da je na Maksimiru on, de facto, nedodirljiv. Navijači ga obožavaju, ovdje redovito i uspješno nabija svoju statistiku golova i asistencija, ima trenera koji mu uvijek garantira mjesto u momčadi, koji će mu dati poziciju koja mu odgovara i podrediti mu taktiku. Uz to, Prva HNL već neko vrijeme nije liga iz koje se mora bježati. Ovdje se konačno igra kvalitetan nogomet, nema više dominacije jednog kluba, gotovo svaki klub gornjeg doma ljestvice ima po jednu ili dvije zvijezde zbog koje se isplati gledati utakmicu, a upravo je Oršić jedna od takvih zvijezda kada je u pitanju Dinamo i zbog svog statusa i važnosti, vjerojatno mu neće biti svejedno napustiti Maksimir.

Postoje dva problema

No, kada je u pitanju Dinamo, s naše točke gledišta, javljaju se dva oveća problema kod ovog mogućeg transfera Oršića. Prvi problem su financije. Dinamo bi na Oršićevom transferu trebao zaraditi oko 8.5 milijuna eura, a neki navode da će biti i koji milijun više u igri, no sve i da jest malo više, nekako nam se čini da time Dinamo zapravo puno više gubi nego dobiva.

Oršić je bez pogovora, uz Arijana Ademija, najbolji Dinamov igrač, dečko koji sam rješava klubove poput Tottenhama ili Atalante, dečko koji je u europskim natjecanjima za Dinamo zabio čak 21 gol, i to klubovima poput West Hama, Villarreala, Šahtara, CSKA Moskve i ova dva koja smo spomenuli. Oršić je, isto tako, otkako je stigao u Dinamo, Oršić je svake sezone bio najbolji strijelac kluba, a do sada je skupio 67 golova i 31 asistenciju u 168 utakmica. Recimo, Bruno Petković je došao kada i Oršić i nominalno je prvi napadač kluba, a do sada je zabio 46 golova, a točno polovicu, dakle 23 gola, dao je iz penala. Oršić je od svojih 67 postigao samo dva s bijele točke.

Oršić je, možemo to slobodno reći, udarna igla Dinamova napada i nekako nam se čini da je 8.5 milijuna eura možda i premalo jer Dinamo gotovo dvostruko više zaradi, recimo, ulaskom u Ligu prvaka, ili već igranjem u kvalifikacijama za LP i ulaskom u Europa ligu. No, još više bode u oči činjenica da odlazi u Burnley. Još bi nas nekako i radovalo da je u pitanju neki malo veći klub i da se ne bore za opstanak, ali ovako, djeluje kao korak unazad, a ne korak naprijed u karijeri.

Oršić je nezamjenjiv

Nadalje, drugi problem vezan za ovaj transfer, a već smo ga se, zapravo, i dotakli, jest činjenica da Dinamo nema zamjenu za Oršića. U klubu igrača poput njega nema, niti postoji igrač koji uživa igrati velike utakmice, niti postoji tako kvalitetan izvođač slobodnih udaraca, ne postoji niti toliko precizan šuter koji je kadar svojim preciznim loptama bušiti i najveće vratare svijeta, poput Huga Llorisa. Oršić je polivalentan igrač koji može igrati lijevo krilo, drugog pa čak i prvog napadača, polušpicu, pa na koncu i lijevog beka i najbolje od svega, ne stvara probleme trenerima ako ga odluče prekomandirati već radi svoj posao najbolje što može. Takav karakter i ta razina profesionalnosti zaista je raritetna u nogometu.

I tko će takvog igrača na kraju zamijeniti? Spominjao se taj Argentinac, Martin Ojeda, no ako bolje promislimo, osim Sammira i Eduarda, i možda Leonarda Sigalija i Juniora Fernandesa, teško se prisjetiti i jednog Južnoamerikanca koji je uspio u Dinamu, a bilo ih je proteklih godina dosta. Ne znamo sjećate li se možda Matiasa Godoya? S njim je bila ista priča kao s Ojedom, čudo od djeteta, traži ga pola Europe, a čovjek je ispao teški "flop". O Brazilcima koji su prodefilirali maksimirskim hodnicima da i ne pričamo.

Postoje alternative, ali...

Spominju se i nešto kvalitetnija imena, poput Roberta Murića, nekadašnjeg dinamovca koji trenutno ostavlja dobre dojmove u Rijeci. Spominje se i Kristijan Lovrić iz Gorice, ali niti jedan od njih ne može dati Dinamu ono što daje Oršić. Murić možda jest bolji dribler, bolji tehničar, ali on je prije svega krilni igrač i to desno krilo, a ne lijevo kao Oršić i nije baš polivalentan. Murić u Rijeci ima solidnu statistiku s 34 gola i 23 asistencije u 105 utakmica, ali upitno je može li Murić biti igrač prevage u Dinamu, kao što je Oršić bio svih ovih godina.

Isto možemo reći i za Lovrića, on je ponajbolji igrač Gorice, ali je suštinski gotovo čista suprotnost Oršiću. Lovrić nije pretjerano eksplozivan igrač, ne pokriva cijelu liniju kao Oršić, nije sklon mijenjanu pozicija, sklon je više kombiniranju, dobar je razigravač, a jedina odlika koja bi se mogla usporediti s Oršićevm jest kvaliteta udarca. Lovrić ima dobar šut iz slobodnih udaraca i iz igre i ima solidnu statistiku od 54 gola i 27 asistencije iz 117 utakmica, ali, nažalost, moramo to tako reći, u svemu ostalom je prosjek.

Ono što obojica spomenutih mogućih pojačanja Dinama nemaju, a Oršić ima, jest iskustvo i rutina igranja velikih europskih utakmica. Murić ih je ponešto i odigrao za Rijeku u karijeri, odnosno njih četiri u grupnoj fazi Europa lige i tamo je zabio gol Napoliju, no Lovrić iskustava u europskim natjecanjima nema. Ne kažemo da se njih dvojica ne bi snašli u velikim i važnim utakmicama Dinama, već da je to jednostavno nepoznanica i da Dinamo svakako riskira puštanjem igrača koji je otrov za velike klubove i dovodi igrače koji su do jučer samo mogli sanjati da igraju takve utakmice.

Zašto je Oršić zapravo važan?

Na koncu, postoji i još jedan naizgled sitan detalj koji Oršića čini praktički nenadomjestivim, a to je njegov odnos prema klubu. Dobar dio igrača kune se u klub pri potpisu ugovora, sipaju floskule o ostvarenju sna, ljube grbove na dresovima, slizuju se s navijačima, trče im pod tribinu kada zabiju pa se tamo prenemažu, ali jednom kada dođe vrijeme za rastanak, kada dođe bolja ponuda, spremni su klub napustiti i bez pozdrava pa čak i preći u redove rivala. Oršić je domaći dečko, Zagrepčanin, sa Srednjaka, Dinamo mu je u krvi, sanjao je godinama samo da zaigra u plavom dresu na Maksimiru, a tamo je došao u suludom scenariju, preko kineskog Yataija i južnokorejskog Hyundaija, i pojavio se niotkud kada su ga već svi zaboravili i otpisali.

Oršiću je dolazak u Dinamu zaista bio ostvarenje sna, nije to floskula, to je u njegovom slučaju gola istina. Orišić je, uz dužno poštovanje svim Dinamovim igračima, uz Arijana Ademija, jedini igrač koji će poginuti za klub. Svojevremeno je čak i dao izjavu, odnosno, nije to bila izjava već je ispravio novinara koji se krivo izrazio.

"Meni je još uvijek nestvarno ovo što se događa. Došao sam iz Azije praktički kao anoniman igrač, a sada igram kvalifikacijske utakmice za doprvaka svijeta. I zato stvari uzimam polako, kako dolaze tako ih percipiram. Mislio sam da nije suđeno da igram za Dinamo, pa vidite da sam tu. Ako je zapisano u zvijezdama da ću igrati u ligama Petice, onda će tako i biti. I da vas ispravim, smatram kako nema većeg kluba od Dinama", rekao je to Oršić novinaru Sportskih novosti koji ga je upitao bi li potrčao za ponudom nekog većeg kluba.

Najopasniji posao

E taj sitan detalj, ta opaska "da nema većeg kluba od Dinama", ugurana negdje ovako usput u izjavu za neki medij, bez namjere da se njome ikome dodatno svidi, bez namjernog pokušaja da ispadne frajer u očima navijača, najbolje pokazuje koliko je Oršić važan za Dinamo. Fakt da mu je zapravo svejedno sjedi li na klupi, je li u udarnoj ekipi, igra li na beku, krilu ili špici, da mu je svejedno zabije li ili asistira ili pak samo trkom bez lopte stvara nered u obrani protivnika i time otvara priliku suigračima da zabiju ili dođu u šansu, najzornije prikazuje kakav je Oršić uistinu nogometaš, ili bolje rečeno kakav je čovjek.

Dinamu je ovaj posao s Oršićem najriskantniji, ma najopasniji, u novijoj povijesti. Za sve igrače koje su dosad prodali pronašli su zamjenu na tržištu ili su je već imali u klubu, ali svi su ti igrači koji su napuštali klub, Dinamo smatrali odskočnom daskom, razvojnim klubom. Oršić nije takav igrač, njemu Dinamo nije odskočna daska već ostvarenje sna, njega se ne može nadomjestiti samo tako, niti se takvog igrača može "iskopati" odnekud. Dojam je da za tih 8.5 milijuna eura, ma eto da je na kraju i 12-13 milijuna eura, Dinamo puno više gubi nego dobiva i da bi prodaja Oršića mogla biti jedna od najvećih pogrešaka u Dinamovoj povijesti.

Jasno, kao što smo kazali na početku, pitat će se u toj priči i Oršića želi li u Englesku ili će ipak ostati u Dinamu, ali ako ga Dinamo uistinu želi zadržati, a bili bi ludi kada ga ne bi željeli, onda će mu, takav je red, morati ponuditi bolji ugovor. Velimo, Burnleyjevu ponudu će teško izjednačiti, ali uvjereni smo da u budžetu postoji dovoljno novca da se Oršiću složi zadovoljavajući ugovor, pa možda čak i doživotni. Jer ako ga je itko zaslužio onda je to on.

