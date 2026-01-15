Turci plasirali senzacionalnu vijest: Dinamo želi dovesti Livakovića razmjenom igrača

Dinamo pokušava dovesti Dominika Livakovića iz Fenerbahčea, a Arber Hoxha privlači pažnju turskih klubova uključujući i Fener pa su turski mediji plasirali vrlo zanimljivu priču.

Naime, turski portal takvim.com.tr piše kako je Fener poslao ponudu za Hoxhu, ali ju je Dinamo odbio te je došao na prijedlog da se dogovori razmjena u kojoj bi Hoxha preselio u Tursku, a Livi se vratio u Dinamo. To bi mogla biti razmjena koja bi odgovarala oba kluba. Hoxhina vrijednost je 2,5 milijuna eura pa je moguća da bi Dinamo morao doplatiti nešto u toj razmjeni.

Hoxha je odigrao odličnu polusezonu u Dinamu, ali Modrom klubu je vratarska pozicija prioritet pa ovo što pišu Turci nije potpuno ludilo.

