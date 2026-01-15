Propao transfer igrača Dinama: Stigao na potpis pa se okrenuo za Zagreb

Ronael Pierre-Gabriel već se oprostio od Dinama i otišao prema Turskoj na potpis ugovora s tamošnjim Kayserisporom kojeg vodi bivši trener Rijeke Radomir Đalović, ali sada stiže vijest kako kako iod transfera neće biti ništa.

Kako piše Footmercato, transfer je propao iz pomalo neobičnih razloga. Naime, Turci su u zadnji tren pokušali izmijeniti neke stavke ugovora, a posebno je zanimljivo da imaju zabranu dovođenja igrača, koju su pokušali zaobići.

Nakon što je Dinamov bek saznao za to, odlučio je da neće potpisati ugovor te se vraća u Zagreb i nastavlja potragu za novim klubom.

Popularni RPG je u Dinamo stigao 2024. nakon isteka ugovora s Nantesom. Francuz je vrlo brzo postao važan član momčadi, pogotovo u drugoj sezoni u kojoj je skupio 41 nastup uz učinak od četiri gola i tri asistencije, ali onda je nakon kraja prošle sezone 'nestao'.

U drugi plan pao je pogotovo nakon dolaska Morisa Valinčića. Ove sezone je odigrao samo jednu utakmicu za Modre - u 1:1 remiju s Hajdukom na Maksimiru u 16. kolu HNL-a.

Spomenimo i da Francuz prema portalu Transfermarkt vrijedi 2,5 milijuna eura, a ugovor mu istječe ovog ljeta, kada će, ako u međuvremenu ne pronađe novi klub, napustiti Maksimir kao slobodan igrač. Mnogi navijači Modrih smatraju da je Pierre-Gabriel najbolje pojačanje koje je stiglo u Zagreb u eri Marka Marića, bivšeg sportskog direktora kluba.

