Modrić na sva zvona nahvalio Perišića pa prasnuo u smijeh: 'Nije baš najbolja'

Hrva​tski nogometni savez objavio je poosebni video u čast 150 nastupa Ivana Perišića za hrvatsku reprezentaciju.

O dokapetanu je govorio kapetan Luka Modrić koji se osvrnuo na nekoliko trenutaka koje je proveo s Perišićem igrajući za Hrvatsku.

Otvaranje SP-a 2014. protiv Brazila (3:1)

"Ovdje smo odigrali jako dobro. Na Europskom prvenstvu 2012. godine Perišić je pokazao da je drukčiji. Jer je Hrvatska uvijek bila ekipa kojoj je nedostajalo takvih tipova igrača, brz, jak i prodoran. Vidjelo se da je bio drukčiji i vidjelo se da će igrati vrlo važnu ulogu u budućnosti hrvatske reprezentacije", rekao je Modrić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pobjednički gol protiv Španjolske na Euru 2016. (2:1)

"Jako lijepo sjećanje, Euro 2016. Protiv Španjolske Ivan je zabio taj pobjednički pogodak kao i puno puta u reprezentaciji kada je bio čovjek odluke. Fenomenalna utakmica, ali frizura onako, nije baš najbolja, haha", dodao je Luka uz smijeh i sjećanje na nikad zaboravljene kockice na glavi Perišića.

Pobjeda protiv Nizozemske u polufinalu Lige nacija (4:2)

"Vrhunska predstava s naše strane i s njegove isto. On je tu pokazao opet svoju tu raznovrsnost, moć i fizički je definitivno jedan od najspremnijih reprezentativaca u povijesti. Ja sam prvi ušao u reprezentaciju, no prošli smo dosta toga zajedno. Sigurno mi je jedan od dražih suigrača."

Pogodak protiv Engleske za finale SP-a 2018. (2:1)

"A što da kažem, jedan od najbitnijih golova u hrvatskoj povijesti. Taj turnir nije puno zabijao, ali smo ga trpili jer smo znali što nam on može u svakom trenutku donijeti. To su takvi igrači, možda neće moći gol zabiti, ali radi puno drugih stvari koje su jako bitne za ekipu. Trći u oba smjera, bori se, bude lijevi bek ako treba, stoper ako treba", izjavio je Modrić pa dodao:

"Nevjerojatno koliko je raznovrsan, koliko radi na sebi, koliko je spreman. Iz svake situacije može napraviti razliku. Jedan od najbitnijih golova i jedna velika njegova utakmica."

Pobjeda protiv Japana i gol glavom sa 16 metara na SP-u 2022.

"Iz svake pozicije je bio opasan, mogao je zabiti gol, jako važan gol. Taj nas je gol poslao u četvrtfinale i onda polufinale. Bio je tu kada smo ga najviše trebali", zaključio je kapetan.