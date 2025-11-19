HNS posvetio dirljivu objavu Ivanu Perišiću: 'On je jedan od najvećih...'

Hrvatski nogometni savez na svom je službenom Instagram profilu obilježio impresivan jubilej dokapetana reprezentacije, Ivana Perišića. Posebnom video objavom odali su počast neumornom Vatrenom povodom njegovog 150. nastupa u hrvatskom dresu, potvrdivši njegov status istinske legende.

U dirljivom videu, pod naslovom "Jedan od najvećih svih vremena", HNS je okupio izbornika Zlatka Dalića, trenere i suigrače koji su biranim riječima opisali Perišićevu karijeru, požrtvovnost i utjecaj na momčad. Kroz emotivne poruke istaknuta je njegova predanost, pobjednički mentalitet i status koji je zaslužio dugogodišnjim igrama na najvišoj razini.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ovaj veliki jubilej dolazi u trenutku velikog uspjeha za Vatrene, koji su nedavno osigurali izravan plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Perišić je svoj 150. nastup zabilježio 15. studenog, a ova objava služi kao podsjetnik na njegovu dugovječnost i ključnu ulogu u generaciji koja je Hrvatskoj donijela srebro i broncu sa svjetskih prvenstava.

Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali objavu, a komentari su preplavljeni čestitkama i riječima hvale. "ČESTITKEEE IVANEEEEE, VELIKI IDOL I PUN SNAGE I SRCA ZA SVE", napisao je jedan pratitelj, dok su drugi isticali kako je "jedan od velikana HR nogometa". Mnogi su se složili da je Perišić prava legenda, čija konstanta i profesionalizam predstavljaju uzor u svijetu nogometa.

POGLEDAJTE VIDEO: Oreščanin nakon velike pobjede nad Srbijom: 'Znam da ovo ljudima puno znači'