DIGLI I VOJSKU /

Vatreni pakao u Japanu, požar zahvatio 170 zgrada: Jedna osoba nestala

Vatreni pakao u Japanu, požar zahvatio 170 zgrada: Jedna osoba nestala
Foto: Kyodo/newscom/newscom/profimedia

Požar je izbio oko 17.40 sati, oko 175 stanovnika pobjeglo iz svojih domova

19.11.2025.
6:27
Hina
Kyodo/newscom/newscom/profimedia
Požar je zahvatio više od 170 zgrada u južnom japanskom obalnom gradu, gorio je preko noći i još uvijek nije u potpunosti ugašen, priopćila je u srijedu nacionalna vatrogasna agencija.

Oko 175 stanovnika okruga Saganoseki u gradu Oita, oko 770 km jugozapadno od Tokija, pobjeglo je u sklonište za hitne slučajeve nakon što je požar izbio oko 17.40 sati u utorak po lokalnom vremenu, priopćila je Agencija za upravljanje požarima i katastrofama.

Jedna osoba se još uvijek vodi kao nestala dok se uzrok požara istražuje, navodi se.

Lokalni mediji izvijestili su da se plamen proširio i na obližnje šumovite padine.

Japanski premijer Sanae Takaichi rekao je u objavi na X-u da je na zahtjev guvernera prefekture Oita poslan vojni helikopter za gašenje požara.

