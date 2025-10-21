Modrić iskreno o životu u Milanu: Otkrio zašto mu je Zvonimir Boban bio ključan!

Luka Modrić, legendarni hrvatski kapetan i jedno od najvećih imena svjetskog nogometa, otvorio je dušu u emisiji TG1 na talijanskom Raiju, gdje je progovorio o svojim prvim mjesecima u dresu Milana. I u 40. godini, hrvatski maestro ne razmišlja o mirovini naprotiv, ispred sebe ima još jedan veliki cilj.

„Igrati za Milan je najbolja stvar koja mi se mogla dogoditi u ovom trenutku karijere. Došao sam u klub bogate povijesti, pun mladih talenata i pobjedničkog duha. Put je dug, ali imam velika očekivanja,“ rekao je Modrić, naglasivši da je u Milano stigao s jasnim ambicijama.

„Došao sam ovdje pobjeđivati. Povratak u Ligu prvaka je najmanje što želimo, ali moj san je naslov prvaka s Milanom. Kad nikad ne odustaneš – sve je moguće. Forza Milan!“ poručio je uz osmijeh.

Dolaskom u redove Rossonera, Modrić je ispunio i dječački san, igrati za klub u kojem je njegov nogometni idol, Zvonimir Boban, ispisivao povijest.

„Sve dugujem Bobanu. On je bio moj uzor, a kao dijete sam s divljenjem pratio i Ševčenka, Kakuu, Maldinija, Pirla i Seedorfa. Milan je oduvijek bio klub koji me inspirirao,“ otkrio je.

Modrić je dodao da ga je Serie A ugodno iznenadila razinom natjecanja.

„Talijanska liga je nevjerojatno zahtjevna. Svaki tjedan igraš protiv jakih protivnika – Juventusa, Intera, Napolija, Lazija, Rome… Nema lakih utakmica,“ kazao je.

Usporedio je i dva legendarna stadiona na kojima je igrao.

„Bernabeu je za mene poseban, tamo sam proveo trinaest godina i doživio nezaboravne trenutke. Ali San Siro ima nešto posebno – povijest i emociju koju osjetiš čim izađeš na travnjak. Carlo Ancelotti mi je rekao da ću se ondje odmah osjećati kao kod kuće, i bio je u pravu,“ zaključio je Modrić.

