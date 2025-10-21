Legenda Italije i Milana ne skriva divljenje o Modriću: 'Jedan je potez ispred svih'

Luka Modrić i dalje oduševljava Italiju. Hrvatski kapetan, koji u četrdesetoj godini briljira u dresu Milana, ponovno je dobio niz pohvala ovoga puta od legendarnog Alessandra Costacurte.

Bivši talijanski reprezentativac i dugogodišnji branič Milana istaknuo je kako Modrićev utjecaj na igru nadilazi statistiku i godine.

“Modrić ima rijetku sposobnost kontrolirati ritam utakmice. I dalje razmišlja brže od svih na terenu – jedan je potez ispred svakog suparnika”, rekao je Costacurta za talijanske medije.

Njegov komentar dolazi nakon što je i Demetrio Albertini, još jedno veliko ime Milana, pohvalio Modrićevu transformaciju i sposobnost da “učini bolje sve oko sebe”.

POGLEDAJTE VIDEO: Saša Pavličić Bekić u Maksanovom korneru po prvi put priča o demokratizaciji Dinama

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Svojom inteligentnom pozicijskom igrom, Modrić u Allegrijevoj petorki u veznom redu povezuje obranu i napad – vraća strukturu momčadi u defenzivi, a u fazi napada prepoznaje prostor, diktira tranziciju i ostaje stalan izvor opasnosti iz prekida.

Trener Massimiliano Allegri nazvao ga je “igračem koji uvijek razmišlja potez unaprijed”, dok je Gennaro Gattuso, još jedan bivši Milanov veznjak i sadašnji trener reprezetnacije Italije, poručio mladim igračima poput Samuela Riccija da “gledaju Modrića i uče od živuće lekcije o nogometu i profesionalizmu”.

U zemlji koja je vidjela generacije veznjaka svjetske klase, Luka Modrić svojim stilom igre i mentalitetom ponovno dokazuje kako iskustvo nije prepreka, već njegova najveća prednost.

POGLEDAJTE VIDEO: Skijaši i skijašice najavili novu sezonu!