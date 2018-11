MODRA SIMBIOZA IGRAČA I NAVIJAČA: Pogledajte kako su dinamovci proslavili pobjedu u grupi

Bilo je i oko dvjestotinjak navijača Dinama

U sinoćnjem susretu petog kola skupine D Europske lige nogometaši Dinama su u Istanbulu odigrali 0-0 protiv Fenerbahčea i osigurali prvo mjesto u skupini i prije zadnjeg kola. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Na tribinama stadiona ‘Şükrü Saracoğlu u Istanbulu bilo je i oko dvjestotinjak navijača Dinama, koji su zdušno bodrili svoj klub. Nakon utakmice, na Facebook stranici Udruge Dinamo – to smo mi, objavljena je snimka dolaska igrača do navijača. To je ta simbioza koja ove sezone vlada u Maksimiru, gdje su očito zapuhali neki novi vjetrovi, izostankom određenih nogometnih “persona”.

“Čestitke igračima na osvojenom bodu i potvrđenom prvom mjestu u skupini. Sada je jasno da se Valentinovo slavi negdje u Europi!”, stoji u objavi Udruge članova kluba “Dinamo – to smo mi”.