UŽIVO OD 18.55: Dinamo želi pokoriti i Şükrü Saracoğlu; bez kalkulacija u Istanbulu, Bjelica želi ‘6 od 6’

Od 18.55 na Şükrü Saracoğlu stadionu u Istanbulu hrvatski prvak Dinamo igra utakmicu 5. kola skupine D Europske lige protiv Fenerbahčea. Tekstualni prijenos ove zanimljive utakmice UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

5. kolo skupine D EL, Stadion: ‘Şükrü Saracoğlu’, Istanbul

Vjerojatni sastavi

FENERBAHČE – DINAMO 0-0

FENERBAHČE: Tekin, Özbayrakli, Škrtel, Neustädter, Kaldirim, Jailson, Elmas, Alici, Valbuena, Slimani, Frey

DINAMO: Livaković, Stojanović, T. Catherine, Dilaver, Leovac, Ademi, Hajrović, Gojak, Olmo, Oršić, Gavranović

Modri igraju kod Fenerbahčea u pretposljednjem kolu Europa lige. Hrvatski prvak u prošlom je kolu osigurao europsko proljeće nakon 49 godine čekanja, a ako ne izgubi u Istanbulu osigurat će i prvo mjesto u skupini D i time imati nešto lakšu zadaću na ždrijebu za nokaut fazu.

Momčad Nenada Bjelice ostvarila je sve četiri pobjede do sada i ima pet bodova više od Fenera, koji ima četiri boda više od Spartak Trnave i na korak je također od sljedeće faze natjecanja. Bjelica želi “6 od 6”. Želi završiti grupu sa svih šest pobjeda! Impresivno bi to bilo i odjeknulo među konkurencijom, a vjerujemo kako bi to bio i dodatni mamac za navijače u Zagrebu, koji ponovno dišu Dinamo.

Veliki motiv na tom putu bit će im sigurno i milijun eura, koje je Uefa osigurala za pobjednike skupine, ali i uvjetno rečeno lakši ždrijeb. Jer, pogleda li se trenutno stanje na ljestvicama po skupinama Dinamu prijeti nekoliko europskih velikana. Više o tome možete pročitati – OVDJE.