Mladi Hajdukovac otvoreno govorio o Gattusu: 'Puno me testirao'

Mladi Hajdukov veznjak Niko Sigur (21) sve je češće tema i u domovini i izvan nje. U razgovoru za Canadian Soccer Daily, Kanađanin hrvatskih korijena otvoreno je govorio o svom razvoju pod vodstvom Gennara Gattusa, o specifičnom životu u Splitu i odluci da umjesto Hrvatske zaigra za reprezentaciju Kanade.

Sigur je bio standardni član prve postave dok je na klupi Hajduka sjedio temperamentni Talijan. Iako se promjenom trenera njegova minutaža potencijalno i smanjila, ostao je važan dio momčadi i redoviti kanadski reprezentativac.

“Gattuso je bio poseban. Znao me stavljati na pozicije koje mi nisu prirodne, poput desnog krila, samo da vidi kako ću reagirati. Mislim da me time testirao. Često sam bio na klupi, ali to me ojačalo. U studenome mi je rekao da ću protiv Dinama startati na krilu – i zabio sam gol. Naučio me puno, posebno mentalno. Iako smo znali imati sukobe jer smo obojica temperamentni, zahvalan sam mu jer me učinio jačim,” rekao je Sigur.

Osvrnuo se i na specifičnost igranja za Hajduk

'Hajduk je jedinstven. Split je mali grad, svi te znaju i svi žive za klub. Kad ide dobro – osjećaj je nevjerojatan. Ali kad ne ide, osjetiš pritisak sa svih strana. To je klub koji se mora doživjeti, ne može se objasniti riječima. Ogromna odgovornost, ali i privilegija.'

Govoreći o svojoj ulozi na terenu, Sigur kaže da mu svestranost trenutno više pomaže nego odmaže:

“Mlad sam i želim igrati što više. Nije mi problem ako me trener koristi na više pozicija, dokle god sam na terenu. Dugoročno želim imati jasnu ulogu, ali sada mi je najvažnije skupljati iskustvo.”

Neizbježna tema bila je i njegova odluka da nakon nastupa za hrvatsku U-21 reprezentaciju odabere – Kanadu.

'Ta odluka nije došla iznenada. Rođen sam i odrastao u Kanadi, nisam znao hrvatski dok nisam došao ovdje. Ljudi su me često doživljavali kao ‘stranca s hrvatskom putovnicom’. Znao sam da ću se jednom morati odlučiti. Neki su me upozoravali da će to utjecati na moju karijeru u klubu, ali ja sam želio biti miran sa sobom. Ovo je moja karijera, i želim biti ponosan na svoj izbor.'

Sigur trenutno nastupa za Hajduk i kanadsku reprezentaciju pod vodstvom Jesseja Marscha, a svojim pristupom, profesionalnošću i smirenošću sve više osvaja navijače i u Dalmaciji i u domovini.

POGLEDAJTE VIDEO: Prag je 'zaboravljen': Vatreni u Varaždinu razmišljaju isključivo o nova tri boda