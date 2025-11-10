Mislite da je Rijeka loše krenula u obranu titule? Pogledajte što se događa u Bugarskoj

Rijeka je prošle sezone osvojila 65 bodova i zbog bolje gol-razlike protiv Dinama drugi put osvojila naslov prvaka. U kupu je slavila protiv Slaven Belupa i uzela je duplu krunu, a preko ljeta je zadržala osovinu momčadi te čak i koketirala s prodajom kluba vlasniku Bournemoutha.

Mnogi su stoga mislili da će Rijeka krenuti dobro u sezonu, no tri poraza u nizu i sedmo mjesto na tablici rezultirali su otkazom legende kluba Radomiru Đaloviću. Klupu je preuzeo Španjolac Victor Sanchez te, iako se igra donekle popravila, Rijeka se i dalje muči i sada se nalazi na osmom mjestu s 15 bodova zaostatka za Hajdukom. Mislite da je loše? Riječki krvnik iz kvalifikacija za Ligu prvaka išao je korak dalje. U Bugarskoj je Ludogorets osvojio 14 naslova u nizu. Zadnji put kad momčad iz Razgrada nije osvojila titulu bilo je 2011. – kada nisu niti igrali u prvoj ligi. Te 2010./11. prvi put su ikad ušli u prvu bugarsku ligu i odmah je osvojili. Ta će sezona ostati u pamćenju hrvatskih ljubitelja nogometa i zbog činjenice da ih je do sna vodio Ivaylo Petev, koji je kasnije preuzeo Dinamo, ali i zbog legendarnog gola Domagoja Vide u osmoj minuti sudačke nadoknade u kvalifikacijama za Ligu prvaka 2011./12. koja je stigla kao posljedica te titule.

(Ne)pada rekord...

Od 2011. pa do danas nema jedne sezone kada Ludogorets nije bio prvak, čime vjerojatno ulaze u Guinnessovu knjigu rekorda. Blizu su bili da ispuste titulu 2022./23., kada je CSKA Sofija bila na samo jedan bod od titule, kao i 2018./19., kada je bio isti rasplet protiv istog kluba. No, izgleda da bi njihov nevjerojatan niz ove sezone napokon trebao stati. Ludogorets je ove sezone koristio istu formulu kao i prije - za bugarske prilike velika potrošnja, hrpa novih igrača i nekoliko Brazilaca. No, niti Rui Mota niti Todor Zhivondov nisu uspjeli ponoviti igru bivšeg trenera Dinama Igora Jovičevića, koji je ljetos napustio klupu, i sada se Ludogorets nalazi na velikih -11 bodova, uz napomenu da Ludogorets ne zna za pobjedu od 28. rujna i 10. kola. Prvi je trenutno Levski iz Sofije, tradicionalno jedan od najvećih bugarskih klubova, dok je na drugom mjestu CSKA 1948 iz Sofije, koji se ne treba miješati s onim CSKA koji je dvaput zaprijetio dominaciji Ludogoretsa. Taj CSKA je klub koji su navijači stvorili kako bi se pobunili protiv vlasnika “originala” i njegovog rukovodstva, najuspješnijeg bugarskog kluba. Što reći nego: "ludi Bugarski nogomet".

Tablice omogućuje Sofascore

