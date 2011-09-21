Mirko Hrgović se vratio u Split!

Hrgoviću je to deveti klub u karijeri. Prije je igrao za Hajduk, Gamba Osaku, Široki Brijeg, Wolfsburg, Jeff United, Dinamo, Greuther Fürth.

Posljednji klub u kojem je nastupio je grčka Kavala koja je na početku ove sezone izbačena u 4. ligu zbog namještanja rezultata.

Vezani članci:

arti-201109210466006 arti-201109201270006 arti-201109201151006