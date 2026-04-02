Mircea Lucescu više nije izbornik, presudio mu poraz u doigravanju za Svjetsko prvenstvo

Rumunjski nogometni savez (FRF) objavio je u četvrtak da je osamdesetogodišnji Mircea Lucescu napustio mjesto izbornika rumunjske reprezentacije.

Odluka je donesena nakon poraza od 0-1 od Turske u polufinalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo 26. ožujka. Lucescu je prošli tjedan prevezen u bolnicu nakon što mu je pozlilo tijekom sastanka prije treninga, zbog čega nije mogao sudjelovati u prijateljskoj utakmici u Slovačkoj u utorak.

Odlaskom završava Lucescuov drugi mandat izbornika Rumunjske. Tijekom svog prvog mandata početkom 1980-ih, vodio je zemlju do prvog nastupa na Europskom prvenstvu 1984.

FRF je objavio da se očekuje da će Lucescu uskoro preuzeti novu ulogu unutar organizacije. Potraga za novim izbornikom koji će voditi sljedeći kvalifikacijski ciklus već je započela.

