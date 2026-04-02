NESLAVAN KRAJ /

Mircea Lucescu više nije izbornik, presudio mu poraz u doigravanju za Svjetsko prvenstvo

Foto: Hakan Akgun/AFP/Profimedia

Objavljeno je i da se očekuje da će Lucescu uskoro preuzeti novu ulogu unutar organizacije

2.4.2026.
16:24
Hina
Rumunjski nogometni savez (FRF) objavio je u četvrtak da je osamdesetogodišnji Mircea Lucescu napustio mjesto izbornika rumunjske reprezentacije. 

Odluka je donesena nakon poraza od 0-1 od Turske u polufinalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo 26. ožujka. Lucescu je prošli tjedan prevezen u bolnicu nakon što mu je pozlilo tijekom sastanka prije treninga, zbog čega nije mogao sudjelovati u prijateljskoj utakmici u Slovačkoj u utorak.

Odlaskom završava Lucescuov drugi mandat izbornika Rumunjske. Tijekom svog prvog mandata početkom 1980-ih, vodio je zemlju do prvog nastupa na Europskom prvenstvu 1984.

FRF je objavio da se očekuje da će Lucescu uskoro preuzeti novu ulogu unutar organizacije. Potraga za novim izbornikom koji će voditi sljedeći kvalifikacijski ciklus već je započela.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
