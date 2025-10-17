Mijenja li se nogomet kakvog poznajemo? Evo što stiže s novog prvenstva!

Nogomet se ponovno mijenja. Nakon godina rasprava o VAR-u, čestim kritikama navijača i pokušajima FIFA-e da unaprijedi pravila i smanji utjecaj ljudskih pogrešaka, svijet nogometa dobiva još jednu inovaciju; plavu i ljubičastu karticu.

Na Svjetskom prvenstvu U-20 koje se održava u Čileu od 27. rujna do 19. listopada, FIFA testira novi sustav pod nazivom Football Video Support (FVS), alternativu VAR-u namijenjenu natjecanjima i ligama koje nemaju tehničke mogućnosti za standardni video nadzor.

Kako funkcionira novi sustav?

Za razliku od žutih i crvenih kartona, plava i ljubičasta kartica nemaju disciplinarnu svrhu. One se koriste kao alat za izazivanje odluka sudaca.

Svaka momčad ima pravo dvaput po utakmici zatražiti provjeru sporne situacije kao u tenisu ili kriketu. Ako se pokaže da je žalba opravdana, momčad zadržava pravo na novi prigovor.

U trenutku kada trener ili član stožera smatra da je sudac pogriješio, pokazuje karticu svojim službenim predstavnicima uz teren. Sudac zatim pregledava snimku situacije i donosi konačnu odluku.

Sustav se može koristiti samo kod situacija s očitim pogreškama, poput golova, kaznenih udaraca, izravnih crvenih kartona ili pogrešne identifikacije igrača.

Prvi slučaj upotrebe

FVS je prvi put upotrijebljen u utakmici Maroka i Španjolske (2:0) kada je marokanski izbornik Mohamed Ouahbi iskoristio pravo na žalbu zbog dosuđenog jedanaesterca. Nakon provjere snimke, sudac je promijenio odluku i poništio penal — čime je plava kartica službeno debitirala u povijesti FIFA-inih natjecanja.

Ovo nije prvi put da FIFA testira novi sustav. FVS je već korišten na ženskom U-20 Svjetskom prvenstvu u Kolumbiji te na Blue Stars FIFA Youth Cupu u Zürichu.

Sustav su već uvele i pojedine lige poput španjolske ženske lige (Liga F), talijanske Serie C i španjolske treće lige (Primera Federación).

Uskoro bi ga mogle koristiti i veće lige, poput ženske Serie A, dok se pilot-program provodi i u Copa Paulista i Copa do Brasil Femenina u Brazilu.

Pierluigi Collina: 'Ovo nije novi VAR'

Predsjednik FIFA-ine sudačke komisije Pierluigi Collina naglasio je kako FVS ne treba shvaćati kao izmijenjeni VAR, već kao alat za natjecanja s manje resursa.

“Ovaj sustav pomaže sucima u ligama koje nemaju dovoljno kamera ni tehnologije. FVS nije VAR, ali je koristan način da se smanje očite pogreške,” izjavio je Collina, dodavši kako su “rezultati dosadašnjih testova vrlo ohrabrujući.”

Korak naprijed ili novi problem?

Dok jedni pozdravljaju uvođenje FVS-a kao demokratizaciju video tehnologije u nogometu, drugi upozoravaju da bi prevelik broj prekida i žalbi mogao dodatno usporiti igru – problem s kojim se i VAR još uvijek bori.

Jedno je sigurno: nogomet se ponovno mijenja, a plave i ljubičaste kartice mogle bi uskoro postati nova svakodnevica na svjetskim terenima.

