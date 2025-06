Prije sedam mjeseci gledao je smrti u oči, rekli su mu da neće hodati, a on zaigrao za reprezentaciju

Gvatemala je sinoć pobijedila Jamajku 1-0 u prvoj utakmici skupine C za obje momčadi na CONCACAF Gold Cupu u Carsonu u Kaliforniji.

Utakmicu je obilježio ulazak u igru Michaila Antonija u 85. minuti u redovima Jamajke. Bila je to prva utakmica napadača West Hama nakon teške prometne nesreće u prosincu prošle godine kada je doživio tešku povredu noge i bilo je upitno hoće li više ikada hodati.

Podsjetimo, prošloga prosinca, Michail Antonio, zvijezda West Hama, doživio je tešku prometnu nesreću kada se u svom automobilu pri velikoj brzini zabio u stablo. Doživio je težak lom noge, a priznao je i da je bio blizu smrti. Četiri mjeseca nakon nesreće Antonijo je javno govorio o tome kako ga je sram nesreće i da je bio jako blizu smrti.

Nevjerojatnih sedam mjeseci kasnije, Antonio je opet na terenu

Također je govorio kako oporavak ide brže od očekivanog i očito nije lagao jer nakon samo sedam mjeseci od teške nesreće, prvi je puta zaigrao na utakmici Jamajke i Gvatemale na Gold Cupu.

OVDJE pogledajte trenutak Antonijevog povratka na nogometne terene.

POGLEDAJTE VIDEO: Darijo Srna za RTL Sport: 'O mom Hajduku mislim uvijek isto. Volim ga, ali fale nam trofeji'