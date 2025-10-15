BRAVO, LEO /

Messiju sada svi gledaju u leđa: Sve je počelo u utakmici protiv Srbije i Crne Gore

Messi je do rekorda stigao u uvjerljivoj pobjedi Argentine nad Portorikom

Argentina je u srijedu po hrvatskom vremenu pobijedila Portoriko 6:0, a u uvjerljivoj pobjedi 'Gaučosa' Lionel Messi dva puta je asistirao i postao najbolji asistent u povijesti reprezentativnog nogometa u konkurenciji muškaraca.

Messi stigao do 59. i 60. asistencije i postavio rekord. Prestigao je Brazilca Neymara i Amerikanca Landona Donovana koji dijele drugo mjesto s po 58 asistencija.

Također, stigao je Messi do 398 asistencija u profesionalnoj karijeri.

Protiv Portorika asistirao je za pogodak dvostrukim strijelcima Alexisu Mac Allisteru i Lautaru Martínezu.

Zanimljivo, prvu je asistenciju Messi u dresu Argentine zabilježio davne 2006. godine na Svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Srbije i Crne Gore.

