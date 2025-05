Marko Livaja jedan je od najboljih igrača HNL-a ikada: Na pragu je neviđenog uspjeha

Posljednje kolo SHNL-a odigrat će se ovoga vikenda, jedna utakmica u subotu i četiri puno važnije utakmice u nedjelju. Hajduk će svoju sezonu završiti kod Šibenika koji ove sezone ispada iz elitnog društva. Splićani su još u borbi za titulu, ali šanse im nisu velike. Moraju savladati Šibenik i nadati se da Dinamo i Rijeka neće slaviti.

Marko Livaja trenutačno je vodeći u utrci za Zlatnu kopačku i astronomsko su male šanse da do nje ne dođe. Uoči posljednjeg kola napadač Bijelih ima četiri gola više od Kulenovića i pet više od Mudražije. Za Marka Livaju to će biti treća Zlatna kopačka u HNL-u čime će biti apsolutni rekorder. Do sad je dijelio prvo mjesto s dvije nagrade s Goranom Vlaovićem, Igorom Cvitanovićem, Ivicom Olićem, Robertom Špeharom i Ramonom Mierezom. Livaja je u HNL-u zabio 82 pogotka ukupno čime je najbolji strijelac u povijesti Hajduka što se tiče prvenstva samostalne Hrvatske.

Uz 82 pogotka, Livaja je u HNL-u upisao i 41 asistenciju. Marko Livaja vezan je za Hajduk ugovorom do ljeta 2027. godine. Jedan je od najboljih igrača koji su ikad kročili na HNL terene i ako odradi ugovor do kraja mogao bi samo poboljšati brojke i postati apsolutna legenda kluba. Znamo i što bi najviše volio u Hajduku prije odlaska - osvajanje titule.

