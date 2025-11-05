Mark Viduka o danima u Dinamu: 'Zabijem gol na derbiju, a moji me navijači vrijeđaju'

Dvadeset i pet godina nakon povijesne sezone u kojoj je zabio četiri gola Liverpoolu u legendarnoj pobjedi Leedsa 4:3, Mark Viduka vratio se u sjećanja na dane koji su oblikovali njegovu karijeru od dolaska u Zagreb, do izazova koje je doživio izvan terena.

“Srećom, lopta je prošla kroz noge golmana”

U razgovoru za The Guardian, Viduka se prisjetio svojih početaka u Dinamu, gdje je stigao 1995. godine. U svom debiju u vječnom derbiju protiv Hajduka Splita, suočio se s tadašnjim vratarom Tonćijem Gabrićem.

“Bio sam jedan na jedan s njim, i u tom trenutku me uhvatila panika. Ogroman pritisak, buka s tribina... nekako sam pogodio vanjskim dijelom stopala i lopta mu je prošla kroz noge. Komentatori su mislili da sam to namjerno napravio, a ja sam samo pomislio hvala Bogu da je ušla”, prisjetio se.

Taj pogodak bio je samo jedan od 52 gola koje je zabio za zagrebački klub.

Prije dolaska u Hrvatsku, Viduka je u domovini već bio velika nada australskog nogometa. Interes su pokazivali Borussia Dortmund i japanski Jubilo Iwata, no tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, koji je posjetio Australiju, osobno ga je pozvao da dođe igrati za Zagreb.

“Bio sam uzbuđen, nisam razmišljao o sigurnosti. Kad sada pogledam unatrag, ne znam bih li pustio vlastito dijete u takvu situaciju,” iskreno priznaje Viduka.

Njegovi roditelji, Hrvati koji su emigrirali u Melbourne prije njegova rođenja, isprva su bili protiv odlaska zbog ratnih okolnosti, ali mladi Mark bio je odlučan.

“Bio sam iscrpljen, pljuvali su me na ulici”

Unatoč sportskim uspjesima, Viduka je u Hrvatskoj ubrzo postao meta navijačkog bijesa, ponajviše zbog toga što se u javnosti poistovjećivao s politikom i predsjednikom Tuđmanom.

“Na derbiju u Splitu zabio sam gol, a moji vlastiti navijači su me vrijeđali. Pomislio sam: ‘Ovo više nema veze s nogometom.’ Ljudi bi me napadali i vrijeđali na ulici, neki su čak i pljuvali po meni. Bio sam iscrpljen. Nisam znao kako se nositi s tim. Moglo me potpuno uništiti,” rekao je Viduka, povukavši paralelu s onim što je David Beckham doživio nakon isključenja na Svjetskom prvenstvu 1998.

Viduka je priznao da je to razdoblje bilo toliko teško da je razmišljao o tome da odustane od nogometa.

Danas 48-godišnji Viduka živi mirnim životom u Zagrebu, gdje zajedno sa suprugom vodi mali kafić. Unatoč svemu što je prošao, kaže da je ponosan na svoje korijene, ali i na zemlju u kojoj je odrastao:

“Ponekad smo dobivali ružne komentare jer smo bili stranci, ali ja sam ponosan na Australiju. To je jedna od najboljih zemalja na svijetu. Mojim je roditeljima dala priliku za život, a meni sigurnost da ostvarim svoj san.”

