Ako je vjerovati prošlosti, Real ove sezone neće ni do polufinala Lige prvaka

Real je u četvrtom kolu Lige prvaka izgubio na Anfieldu od Liverpoola 1:0 i tako nije uspio doći do četvrte pobjede u četiri nastupa, pothvata koji je u prošlosti nosio sjajan predznak za Blancose.

Naime, u dva od četiri puta kada je započeo s četiri pobjede, Real je podigao trofej (2001/02 i 2023/24), a u preostale dvije stigao je do polufinala (2011/12 i 2014/15).

3 - El Real Madrid ha ganado sus tres primeros partidos de la Champions League esta temporada; en dos de las cuatro ocasiones en las que comenzó con cuatro victorias levantó el trofeo (2001-02 y 2023-24), y en las otras dos alcanzó las semifinales (2011-12 y 2014-15). Ilusión. pic.twitter.com/rELRGSUpvC — OptaJose (@OptaJose) November 4, 2025

Xabi Alonso igrao je 2011/2012 kada ih je u polufinalu izbacio Bayern nakon penala. Prva utakmica u Munchenu završila je 2:1 za Bayern (Ribery 17, Gomez 90/Ozil 53), a u uzvratu u Madridu nakon 2:1 za Real (Cristiano 6, 14/Robben 27) išlo se na bijelu točku (Alaba gol, Cristiano promašaj, Gomez gol, Kaka promašaj, Kroos promašaj, Xabi Alonso gol, Lahm promašaj, Ramos promašaj, Schweinsteiger gol za prolaz Bayerna). Bilo je to samo par mjeseci prije no što je Luka Modrić stigao u Real.

Ako je, dakle, vjerovati prošlosti, Real ove godine neće ni do polufinala. No, sezona je duga i tko zna što nas sve očekuje 'iza ugla'. Real u sljedećem kolu gostuje kod Olympiakosa.